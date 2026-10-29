Vor genau einer Woche thematisierten wir an dieser Stelle die damals taufrischen Quartalszahlen des Raumfahrt- und KI-Unternehmens. In einer ersten Reaktion ging es für die SpaceX-Aktie kräftig nach oben. Von dem damaligen Momentum ist jedoch nicht mehr viel übrig. Ganz im Gegenteil. Die Aktie rutschte in den letzten Tagen ab. Und nimmt nun eine eminent wichtige Unterstützung ins Visier. Sollte diese nicht halten, könnte es für die SpaceX-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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