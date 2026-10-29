Emittent/Herausgeber: Baufi24 GmbH
Schlagwort(e): Immobilien
Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.
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Die Europäische Zentralbank (EZB) belässt den Einlagensatz aktuell bei 2,50 Prozent, während eine anhaltende Inflation weitere Zinserhöhungen wahrscheinlich macht. Dies führt zu Bauzinsen von durchschnittlich 4,5 Prozent, dem höchsten Stand seit 17 Jahren. Trotz hoher Finanzierungskosten bietet die sinkende Nachfrage und der Verkaufsdruck auf Eigentümer derzeit Chancen für liquide Käufer, Preisnachlässe bei Immobilien auszuhandeln.
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|Trotz hoher Inflation: Keine Zinserhöhung: EZB hält Leitzins konstant
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|EZB-Chefin Lagarde: Live-Feed zur PK
|Erwartungsgemäß hat die EZB die Zinsen unverändert gelassen - viel aufregender ist der heute verkündete Rücktritt von Christine Lagarde bereits im Februar - acht Monate vor dem Ende ihrer Amtszeit....
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|Lagarde-Rede: EZB-Rat debattierte darüber, ob eine Zinserhöhung angemessen war
|Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), erläutert die Entscheidung der EZB , die Leitzinsen auf der geldpolitischen Sitzung im Oktober unverändert zu lassen, und beantwortet...
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|15:37
|EZB-Pressekonferenz: Lagarde spricht über den geldpolitischen Ausblick, nachdem die Leitzinsen unverändert geblieben sind
|Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), erläutert die Entscheidung der EZB, die Leitzinsen auf der Sitzung im Oktober unverändert zu lassen, und beantwortet Fragen der Presse....
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|15:35
|ECB keeps rates unchanged but points to mounting inflation risk
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