Berlin (ots) -Regionale Chancen in ganz Europa stehen im Mittelpunkt multimedialer Content-Pakete zu zehn EU-geförderten Interreg-Projekten. Lokalen Medien und Stakeholdern stehen die Inhalte zur Nutzung zur Verfügung.Menschen leben, arbeiten und gestalten ihre Zukunft in Europas Regionen. Das neue Projekt "EUstay - Stay in Your Region and Grow in Europe" zeigt, wie die EU-Kohäsionspolitik es Menschen ermöglicht, in ihrer Heimat zu bleiben. Das Projekt zeigt anhand von zehn EU-geförderten Kohäsionsprojekten in verschiedenen europäischen Ländern, wie gezielte Investitionen in kleineren Städten und ländlichen Räumen neue Chancen schaffen.Die Content-Pakete werden im Laufe der kommenden zwölf Monate produziert und stehen unter folgendem Link im Pressebereich zur Verfügung: https://www.presseportal.de/nr/183826?langid=2 (https://www.presseportal.de/nr/183826?langid=2)Wie werden Menschen vor Ort mobiler? Wo entstehen mehr Wohnmöglichkeiten? Was stärkt die lokale Wirtschaft, verbessert den Zugang zur Gesundheitsversorgung und unterstützt die Energiewende? Die vorgestellten Projekte greifen alltägliche Fragen auf und bieten Lösungen für Themen, die die Menschen in Europa tatsächlich bewegen. Sie sind in fünf thematische Säulen gegliedert: Wohnen, Lebensqualität & soziale Inklusion, Mobilität & Vernetzung, Energiewende sowie Wettbewerbsfähigkeit & Innovation.Die ausgewählten Projekte berücksichtigen alle Altersgruppen, mit Angeboten für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen.Nutzbare Content-Pakete für Medien und StakeholderJedes der zehn Content-Pakete umfasst vier Elemente:- Redaktionelles Video für Rundfunk und Online-Nutzung- Kurzer Hochformat-Clip für Social-Media-Plattformen- Fotosatz für Print, Online und Social Media- Ein prägnantes News Feature, in dem Menschen, die die Projekte mitgestalten oder deren Auswirkungen erleben, ihre Einschätzungen schildern.Die Inhalte werden auf Deutsch, Englisch, Dänisch, Niederländisch, Französisch und Polnisch produziert.Die Pakete richten sich an:- Lokale Medien auf beiden Seiten der EU-Binnengrenzen und in den Mitgliedstaaten- Lokale Interreg-Sekretariate- Verantwortliche der Interreg-Projekte- Kommunikationsteams von EU-geförderten Projekten und regionalen InstitutionenZiele: Sichtbarkeit, Vertrauen und größere Nähe zu den Bürgerinnen und BürgernEUstay verfolgt drei zentrale Ziele. Das Projekt stärkt das Bewusstsein für die Wirkung der Kohäsionspolitik, besonders in Grenzregionen. Es will das Bild der EU als wirksamen Akteur auf lokaler Ebene verbessern und zeigen, was EU-Mittel in realen Gemeinschaften verändern. Schließlich will es die Sichtbarkeit der Kohäsionspolitik in den lokalen Medien auf beiden Seiten der Grenze erhöhen, damit Menschen in den Regionen dieselbe Geschichte in ihrer eigenen Sprache hören.Die zehn vorgestellten ProjekteEntlang der deutschen Grenzen zu Dänemark, den Niederlanden, Polen und Frankreich sowie in Zentraleuropa: EUstay umfasst zehn EU-geförderte Kohäsionsprojekte. Die meisten sind grenzüberschreitende Kooperationsprojekte entlang dieser Grenzen, einige weitere sind in Zentraleuropa angesiedelt:- DDOG - Die doppelte Transition in dem Grenzland (https://www.interreg-de-dk.eu/projekte-ergebnisse/unsere-projekte-1/einzelansicht-projekte/die-doppelte-transition-in-dem-grenzland-ddog/) (Deutschland, Dänemark)- Business DE-DK (https://www.interreg-de-dk.eu/projekte-ergebnisse/unsere-projekte-1/einzelansicht-projekte/business-de-dk/) (Deutschland, Dänemark)- ERMWIC (https://deutschland-nederland.eu/de/projects/ermwic/) (Deutschland, Niederlande)- RenoWave (https://interreg-baltic.eu/project/renowave/) (Deutschland, Zentraleuropa)- Sprachbrücke (https://interreg-brandenburg-polska.eu/genehmigte-projekte/spezifisches-ziel-42/bbpl0100059/) (Deutschland, Polen)- Upper Rhine Sustainable Food (https://www.interreg-oberrhein.eu/projet/upper-rhine-sustainable-food/) (Deutschland, Frankreich)- HeAT. Health Advancing Technologies for Elderly (https://www.interreg-de-dk.eu/projekte-ergebnisse/unsere-projekte-1/einzelansicht-projekte/heat-health-advancing-technologies-for-elderly/) (Deutschland, Dänemark)- MONT Mobility (https://deutschland-nederland.eu/en/projects/mont-mobility/) (Deutschland, Niederlande)- AsimutE (https://www.interreg-oberrhein.eu/projet/asimute/) (Deutschland, Frankreich)- HERCULES-CE - Establishing Renewable Energy Communities (https://www.interreg-central.eu/projects/hercules-ce/) (Deutschland, Zentraleuropa)Das Projekt EUstay wird von der Europäischen Kommission kofinanziert.Über das ProjektDas Projekt "EUstay - Stay in Your Region and Grow in Europe" stellt in multimedialen Content-Paketen über zwölf Monate hinweg EU-geförderte Projekte aus Deutschland und den Nachbarländern Polen, Dänemark, Frankreich und den Niederlanden sowie aus Zentraleuropa vor. Die Inhalte beleuchten die Schwerpunktthemen Wohnen, Lebensqualität, soziale Inklusion, Mobilität, sowie Innovation und Energiewende. Sie stehen Medien kostenlos zur Verfügung.EUstay ist eine Fortsetzung der EU-kofinanzierten Projekte EU4regions (https://www.presseportal.de/nr/177283) und EUconomy (https://www.presseportal.de/nr/181564) und knüpft an deren Arbeit an, die Rolle der EU-Kohäsionspolitik für die Stärkung der Regionen sichtbar zu machen.Pressekontakt:EUstay-Team EUstay@newsaktuell.deOriginal-Content von: EUstay - Stay in Your Region and Grow in Europe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183826/6380438