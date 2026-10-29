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Rockwell Automation führt SecureOT-Funktionen ein, um OEMs bei der Einhaltung neuer Cybersicherheitsvorschriften zu unterstützen



29.10.2026 / 15:05 CET/CEST

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Mithilfe von SecureOT-Funktionen können Maschinenbauer Schwachstellen identifizieren, die Cybersicherheitslage dokumentieren und die Compliance-Bereitschaft während des gesamten Maschinenlebenszyklus unterstützen MILWAUKEE, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute die Einführung neuer SecureOTTM-Cybersicherheitsfunktionen bekannt gegeben. Diese unterstützen Maschinen- und Anlagenbauer (Original Equipment Manufacturers, OEMs) dabei, Compliance-Maßnahmen zu vereinfachen, Secure-by-Design-Praktiken zu fördern und Cybersicherheitsrisiken während des gesamten Lebenszyklus von Maschinen besser zu managen. Vorschriften zur Cybersicherheit wie der Cyber Resilience Act (CRA) und die EU-Maschinenverordnung nähern sich den entscheidenden Fristen für deren Einhaltung in den Jahren 2026 und 2027. Durch diese Vorgaben ändern sich die Anforderungen für Maschinenbauer. OEMs stehen zunehmend unter Druck, ihre Cybersicherheitsbereitschaft nachzuweisen, eine detaillierte Dokumentation zu pflegen und fortlaufenden Support für die eingesetzten Anlagen bereitzustellen. Wie die Ergebnisse des "OEM Advantage Playbook" von Rockwell zeigen, ist dieser Druck auf dem gesamten Markt zu spüren: Fast zwei von fünf OEMs setzen sich bereits mit sich ändernden Compliance-Anforderungen auseinander, während 63 % davon ausgehen, dass die Cyberrisiken fortbestehen werden. Trotzdem fehlt vielen die Transparenz darüber, wie gut sie aktuell vorbereitet sind und welche Schritte erforderlich sind, um bestehende Lücken zu schließen. Die SecureOT-Funktionen von Rockwell tragen dazu bei, diese Herausforderungen zu bewältigen. Sie statten OEMs mit einem proaktiven Cybersicherheitsmanagement aus und machen die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu einem leichter wiederholbaren und skalierbaren Prozess. Rockwell erweiterte SecureOT um OEM-bezogene Funktionen, um Maschinenbauer bei der Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen zu unterstützen. Sie umfassen u. a. Cybersicherheitsbewertungen, Beratungsdienstleistungen, Transparenz auf Maschinenebene, Schwachstellenidentifizierung und Compliance-Berichte. Diese auf der SecureOTTM-Plattform basierenden Funktionen ermöglichen es Unternehmen, Schwachstellen zu identifizieren, die Cybersicherheitslage zu dokumentieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften während des gesamten Maschinenlebenszyklus zu unterstützen. Durch die Kombination von Technologie, Dienstleistungen und Expertise im Bereich der industriellen Cybersicherheit hilft SecureOT OEMs dabei, von reaktiven Compliance-Aktivitäten zu einem proaktiveren und skalierbareren Ansatz für das Management von Cybersicherheitsrisiken überzugehen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören: Anlagentransparenz auf Maschinenebene mit detaillierten Bestandslisten für Hardware, Software und Firmware

Identifizierung von Schwachstellen, um Cybersicherheitsrisiken aufzudecken, die die Maschinensicherheit und Compliance beeinträchtigen können

Exportierbare Compliance-Berichte, die Transparenz für Kunden schaffen sowie die Audit-Vorbereitung und die Anforderungen an die regulatorische Dokumentation unterstützen

Cybersicherheitsbewertungen und Beratungsdienstleistungen zur Identifizierung von Lücken, zur Etablierung von Governance-Prozessen und zur Angleichung an Normen wie die IEC 62443

Kontinuierliche Überwachung, um Transparenz über neu veröffentlichte Schwachstellen aufrechtzuerhalten, das laufende Risikomanagement zu unterstützen und die Cybersicherheitsverpflichtungen nach der Inbetriebnahme zu erfüllen "OEMs stehen unter beispiellosem Druck, ihre Cybersicherheitsbereitschaft unter Beweis zu stellen und gleichzeitig weiterhin innovativ zu sein und qualitativ hochwertige Maschinen termingerecht zu liefern", sagt Rick Kaun, Global Director of Cybersecurity Services bei Rockwell Automation. "Durch die Kombination der SecureOT-Technologie, Beratungsdienstleistungen und der Industrieexpertise von Rockwell Automation helfen wir OEMs, Cybersicherheit zu einem strategischen Geschäftsvorteil zu machen, statt sie als reine Compliance-Übung zu betrachten." Nähere Informationen über SecureOT und darüber, wie Rockwell Maschinenbauer bei der Erfüllung sich wandelnder Cybersicherheitsanforderungen unterstützt, erhalten Sie hier . Häufig gestellte Fragen: Wie unterstützt SecureOT OEMs dabei, die Cybersicherheitsbereitschaft zu stärken?

Mithilfe von SecureOT können OEMs die Cybersicherheitsbereitschaft bewerten, Schwachstellen identifizieren, die Cybersicherheitslage von Maschinen dokumentieren und die Einhaltung von Vorgaben während des gesamten Lebenszyklus der Maschine unterstützen. Durch die Kombination von Cybersicherheitsbewertungen, Beratungsdienstleistungen und den Funktionen der SecureOT-Plattform erhalten OEMs einen besseren Einblick in die Cybersicherheitsrisiken und können gleichzeitig Secure-by-Design-Praktiken implementieren. Wie kann SecureOT OEMs dabei unterstützen, sich auf die Einhaltung von Vorschriften wie dem Cyber Resilience Act und der EU-Maschinenverordnung vorzubereiten?

Mithilfe der SecureOT-Plattform erhalten OEMs Einblick in die Cybersicherheitsrisiken von Maschinen. Gleichzeitig wird ein Secure-by-Design-Ansatz während des gesamten Produktlebenszyklus unterstützt. Dieses Tool minimiert den Engineering-Aufwand und das Risiko bei der Erfüllung der Compliance und vereinfacht gleichzeitig den für die Vorgaben notwendigen Dokumentationsprozess. Was zeichnet den Cybersicherheitsansatz von Rockwell Automation für OEMs aus?

Rockwell Automation kombiniert Know-how im Bereich der industriellen Automatisierung, OT-Cybersicherheitstechnologie, Assessments, Beratungsdienstleistungen und Transparenz auf Maschinenebene in einem einheitlichen Ansatz. Dies hilft OEMs, skalierbare Cybersicherheitsprogramme zu etablieren, die die Entwicklung nach dem Secure-by-Design-Prinzip, fortlaufendes Schwachstellenmanagement, Compliance-Dokumentation und Support über den Maschinenlebenszyklus hinweg unterstützen. Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit von Technologie, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 26 000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen (Stand: Ende Fiskaljahr 2025). Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/rockwell-automation-fuhrt-secureot-funktionen-ein-um-oems-bei-der-einhaltung-neuer-cybersicherheitsvorschriften-zu-unterstutzen-302922873.html



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