EQS-News: Rockwell Automation, Inc.
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Mithilfe von SecureOT-Funktionen können Maschinenbauer Schwachstellen identifizieren, die Cybersicherheitslage dokumentieren und die Compliance-Bereitschaft während des gesamten Maschinenlebenszyklus unterstützen
MILWAUKEE, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute die Einführung neuer SecureOTTM-Cybersicherheitsfunktionen bekannt gegeben. Diese unterstützen Maschinen- und Anlagenbauer (Original Equipment Manufacturers, OEMs) dabei, Compliance-Maßnahmen zu vereinfachen, Secure-by-Design-Praktiken zu fördern und Cybersicherheitsrisiken während des gesamten Lebenszyklus von Maschinen besser zu managen.
Vorschriften zur Cybersicherheit wie der Cyber Resilience Act (CRA) und die EU-Maschinenverordnung nähern sich den entscheidenden Fristen für deren Einhaltung in den Jahren 2026 und 2027. Durch diese Vorgaben ändern sich die Anforderungen für Maschinenbauer. OEMs stehen zunehmend unter Druck, ihre Cybersicherheitsbereitschaft nachzuweisen, eine detaillierte Dokumentation zu pflegen und fortlaufenden Support für die eingesetzten Anlagen bereitzustellen. Wie die Ergebnisse des "OEM Advantage Playbook" von Rockwell zeigen, ist dieser Druck auf dem gesamten Markt zu spüren: Fast zwei von fünf OEMs setzen sich bereits mit sich ändernden Compliance-Anforderungen auseinander, während 63 % davon ausgehen, dass die Cyberrisiken fortbestehen werden. Trotzdem fehlt vielen die Transparenz darüber, wie gut sie aktuell vorbereitet sind und welche Schritte erforderlich sind, um bestehende Lücken zu schließen. Die SecureOT-Funktionen von Rockwell tragen dazu bei, diese Herausforderungen zu bewältigen. Sie statten OEMs mit einem proaktiven Cybersicherheitsmanagement aus und machen die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu einem leichter wiederholbaren und skalierbaren Prozess.
Rockwell erweiterte SecureOT um OEM-bezogene Funktionen, um Maschinenbauer bei der Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen zu unterstützen. Sie umfassen u. a. Cybersicherheitsbewertungen, Beratungsdienstleistungen, Transparenz auf Maschinenebene, Schwachstellenidentifizierung und Compliance-Berichte. Diese auf der SecureOTTM-Plattform basierenden Funktionen ermöglichen es Unternehmen, Schwachstellen zu identifizieren, die Cybersicherheitslage zu dokumentieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften während des gesamten Maschinenlebenszyklus zu unterstützen.
Durch die Kombination von Technologie, Dienstleistungen und Expertise im Bereich der industriellen Cybersicherheit hilft SecureOT OEMs dabei, von reaktiven Compliance-Aktivitäten zu einem proaktiveren und skalierbareren Ansatz für das Management von Cybersicherheitsrisiken überzugehen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
"OEMs stehen unter beispiellosem Druck, ihre Cybersicherheitsbereitschaft unter Beweis zu stellen und gleichzeitig weiterhin innovativ zu sein und qualitativ hochwertige Maschinen termingerecht zu liefern", sagt Rick Kaun, Global Director of Cybersecurity Services bei Rockwell Automation. "Durch die Kombination der SecureOT-Technologie, Beratungsdienstleistungen und der Industrieexpertise von Rockwell Automation helfen wir OEMs, Cybersicherheit zu einem strategischen Geschäftsvorteil zu machen, statt sie als reine Compliance-Übung zu betrachten."
Nähere Informationen über SecureOT und darüber, wie Rockwell Maschinenbauer bei der Erfüllung sich wandelnder Cybersicherheitsanforderungen unterstützt, erhalten Sie hier.
Häufig gestellte Fragen:
Wie unterstützt SecureOT OEMs dabei, die Cybersicherheitsbereitschaft zu stärken?
Wie kann SecureOT OEMs dabei unterstützen, sich auf die Einhaltung von Vorschriften wie dem Cyber Resilience Act und der EU-Maschinenverordnung vorzubereiten?
Was zeichnet den Cybersicherheitsansatz von Rockwell Automation für OEMs aus?
Über Rockwell Automation
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29.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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