Die Boeing-Aktie ist am Dienstag nach den Zahlen zum dritten Quartal im US-Handel um 9,78% auf rund 170 US$ gefallen. Der Flugzeugbauer wird sein Auslieferungsziel von 500 Maschinen für 2026 voraussichtlich verfehlen. Kurz darauf senkte Jefferies das Kursziel, bleibt aber bei seiner Kaufempfehlung. Damit stellt sich die Frage: Wie belastbar ist die Erholung bei Boeing nach diesem Rückschlag noch? Der Hochlauf stockt Im dritten Quartal meldete Boeing ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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