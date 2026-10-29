Während Nvidia und AMD von den hohen Investitionen in künstliche Intelligenz profitieren, könnte Lumentum Holdings stärker als erwartet wachsen. Der Spezialist für optische Netzwerktechnik profitiert von knappen Kapazitäten, steigender Nachfrage und möglichen Margenverbesserungen. Lumentum entwickelt optische Hochgeschwindigkeitskomponenten, Datenverbindungen und optische Schalter, die den schnellen Datentransfer in KI-Rechenzentren ermöglichen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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