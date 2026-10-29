Mistral gilt als einziges global konkurrenzfähiges EU-KI-Labor, konnte aber mit seinen letzten Modellen nicht überzeugen. Die Veröffentlichung von Mistral Large 4 soll das wieder ändern. Was das KI-Modell jetzt noch besser können soll. Nach einer dreiwöchigen Preview-Phase hat die französische KI-Firma Mistral AI die Gewichte für ihr neuestes Modell Mistral Large 4 auf Hugging Face zur Verfügung gestellt. Das multimodale Modell wurde auf 3.800 Nvidia-Beschleunigern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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