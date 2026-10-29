Milliarden-Abschreibung auf Porsche, schwache China-Geschäfte und geringere Margen bei E-Autos: Gleich mehrere Entwicklungen vermiesen Volkswagen die Zahlen. Was hinter dem VW-Verlust steckt. Volkswagen steuert auf das erste Verlustjahr seit dem Diesel-Skandal zu. Im dritten Quartal stand unter dem Strich ein Verlust von rund 5,82 Milliarden Euro, wie der Konzern in Wolfsburg mitteilte. Damit ändern sich auch die Vorzeichen für das bisherige Jahr: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n