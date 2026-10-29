David Durman steht dem Einsatz der Technologie kritisch gegenüber. Er sagt, sie untergrabe seine Fähigkeit, moralisch zu handeln. Deshalb hat er erwirkt, sie an der Arbeit nicht mehr nutzen zu müssen. Der Einsatz von KI erhitzt seit Längerem die Gemüter. Die einen sorgen sich um Cybergefahren oder kritisieren den KI-bedingten Stellenabbau. Andere fragen sich, welche Auswirkungen die neue Technologie konkret auf das menschliche Denken hat. Zu ihnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n