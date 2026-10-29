Die Einführung der Konnektivität in der gesamten Flotte ist im Gange

LONDON, Oct. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AirX hat an Bord seines Airbus A340 mit der Kennung 9H-BIG ein Hochgeschwindigkeits-WLAN für den Flugbetrieb eingeführt und plant, alle 100 Passagiersitze durch neue, vollständig flach verstellbare Sitze zu ersetzen.

Durch die Kombination aus der Kapazität eines Großraumflugzeugs, 100 Sitzplätzen und einem großzügigen Frachtraum bietet die 9H-BIG ein einzigartiges Angebot für Charterflüge großer Gruppen. Die Verbesserung der Konnektivität sorgt für ein besseres Erlebnis an Bord und gewährleistet, dass Kunden und Gäste während ihrer gesamten Reise in Verbindung bleiben.

An Bord der 9H-BIG wird WLAN über Gogo Galileo bereitgestellt, das auf dem Satellitennetzwerk von Eutelsat OneWeb in der erdnahen Umlaufbahn basiert. Die Einführung schreitet bereits im gesamten Fuhrpark von AirX voran. Vier Challenger 850 sind bereits mit der Gogo Plane Simple-Ku-Band-Konnektivität ausgestattet. Weitere Installationen sind im Fuhrpark der Modelle Lineage 1000, Challenger 604 und Legacy 600 geplant, wobei die Arbeiten nach Möglichkeit mit den planmäßigen Wartungsterminen abgestimmt werden, um Ausfallzeiten auf ein Minimum zu beschränken.

Die geplante Modernisierung der Sitzplätze soll die Langstreckenkapazitäten der 9H-BIG weiter verbessern. AirX verzeichnet weiterhin eine starke Nachfrage seitens Fußball- und anderer großer Sportmannschaften, im Bereich der Regierungsreisen, bei Musiktourneen sowie im Bereich der Firmencharterflüge.

John B. Matthews, Vorstandsvorsitzender und Gründer von AirX, dazu:

"9H-BIG bietet ein einzigartiges Angebot auf dem Chartermarkt. Es vereint eine Großraumplattform, 100 vollständig flach verstellbare Sitze, Hochgeschwindigkeits-WLAN und eine beträchtliche Frachtkapazität in einem einzigen Flugzeug und eröffnet damit Möglichkeiten, die nur wenige andere bieten können.

Wir haben in die Konnektivität investiert, und unser nächster Schritt sind 100 neue Liegesitze. Diese gezielten Investitionen stärken die wirtschaftliche Attraktivität des Flugzeugs und bieten unseren Maklern ein noch überzeugenderes Angebot, das sie auf den Markt bringen können.

Wir verzeichnen eine starke Nachfrage in den Bereichen Sport, Dienstreisen, Musik-Tourneen und bei Firmenkunden. Auf dieser Nachfrage bauen wir auf, um 9H-BIG auf die nächste Stufe zu heben."

Über AirX

AirX ist ein 2011 gegründeter europäischer Privatjet-Charteranbieter, der eine Flotte mit 21 Flugzeugen betreibt, darunter Großraumjets und VIP-Flugzeuge. Das Unternehmen beschäftigt über 500 Fachkräfte und bedient den weltweiten Charterbedarf mithilfe eines auf Maklerdienstleistungen ausgerichteten, segmentübergreifenden Geschäftsmodells.

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Jack Roberts

Head of Marketing

Jack.Roberts@airx.aero