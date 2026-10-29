Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 29.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
US-Bann naht: Pentagon sperrt China-Metalle - dieser Nickel-Explorer reagiert
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
29.10.2026 15:27 Uhr
299 Leser
Artikel bewerten:
(1)

TAGESVORSCHAU/Freitag, 30. Oktober (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 30. Oktober (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Oktober 
     Verbraucherpreise ohne Nahrungsmittel 
     PROGNOSE: +2,6% gg Vj 
     zuvor:  +2,7% gg Vj 
*** 00:50 JP/Industrieproduktion September 
     PROGNOSE: +1,2% gg Vm 
     zuvor:  +1,7% gg Vm 
*** 07:00 DE/Fuchs SE, ausführliches Ergebnis 3Q 
     (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 3Q 
  07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 3Q 
  07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q 
     PROGNOSE:  +0,1% gg Vq 
     2. Quartal: 0,0% gg Vq 
*** 07:30 FR/Privater Verbrauch September 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +0,5% gg Vm/+0,8% gg Vj 
*** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 3Q (9:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz) 
*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 9 Monate 
*** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q 
  08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise September 
     Importpreise 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +1,0% gg Vm/+8,3% gg Vj 
  08:00 DE/Erwerbstätigkeit 3Q 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober 
     PROGNOSE: +3,2% gg Vj 
     zuvor:  +3,1% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: +3,6% gg Vj 
     zuvor:  +3,4% gg Vj 
*** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 3Q 
*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q 
     PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,7% gg Vj 
     2. Quartal: +0,7% gg Vq/+2,6% gg Vj 
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober 
     HVPI 
     PROGNOSE: +5,1% gg Vj 
     zuvor:  +5,0% gg Vj 
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Oktober 
     Arbeitslosenzahl saisonbereinigt 
     PROGNOSE: +8.000 gg Vm 
     zuvor:  +12.000 gg Vm 
     Arbeitslosenquote saisonbereinigt 
     PROGNOSE: 6,4% 
     zuvor:  6,4% 
*** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) Q3 
     kalender- und saisonbereinigt gg Vq 
     PROGNOSE:  0,0% gg Vj 
     2.Quartal: +0,3% gg Vq 
     kalenderbereinigt gg Vj 
     PROGNOSE:  +1,1% gg Vj 
     2. Quartal: +1,0% gg Vj 
*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q 
     PROGNOSE:  +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj 
     3. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,0% gg Vj 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, 
     Hessen, Nordrhein-Westfalen Oktober und Sachsen Oktober 
  10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten 
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 
*** 11:00 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q 
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten September 
     Eurozone Arbeitslosenquote 
     PROGNOSE: 6,4% 
     zuvor:  6,4% 
*** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q 
     Eurozone 
     PROGNOSE:  +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj 
     2. Quartal: +0,6% gg Vq/+1,2% gg Vj 
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober 
     PROGNOSE: +4,5% gg Vj 
     zuvor:  +4,2% gg Vj 
*** 11:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 3Q 
*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q 
*** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 3Q 
*** 13:30 CA/Bruttoinlandsprodukt (BIP) monatlich August 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm 
     zuvor:   0,0% gg Vm 
*** 13:30 US/Arbeitskostenindex 3Q 
     PROGNOSE:  +0,8% gg Vq 
     2. Quartal: +0,9% gg Vq 
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,0% gg Vj 
     zuvor:  +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,1% gg Vj 
     zuvor:  +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj 
*** 14:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Oktober 
     PROGNOSE: 56,0 
     zuvor:  58,8 
*** 17:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Money & More - 
     The National Bank on Tour event 
*** 17:10 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Konferenz 
     der San-Francisco-Fed 
*** 17:30 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q (18:15 Telefonkonferenz) 
 
***   - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
    - SE/Verkürzter Handel in Schweden 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2026 09:53 ET (13:53 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und die möglichen Gewinner der zweiten Öl-Welle entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.