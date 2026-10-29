Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Alphabet-Crash und Zinsdruck belasten die US Börse

Die Wall Street steuert am Donnerstag auf einen schwächeren Handelsauftakt zu. Während der technologielastige Nasdaq 100 vorbörslich um rund 1,3 - nachgibt, verzeichnen auch der marktbreite S&P 500 (-0,3 - und der Dow Jones (-0,2 - moderate Abgaben. Selbst robuste makroökonomische Daten vermochten das Marktsentiment an der US Börse nicht aufzuhellen. Das Hauptaugenmerk der Marktteilnehmer richtet sich vielmehr auf die Quartalsberichte der führenden Technologiekonzerne - allen voran Alphabet, dessen Aktien nach Veröffentlichung des Zahlenwerks spürbar einbrechen. Für die Leitindizes Dow Jones, S&P 500 - Nasdaq 100 spitzt sich damit das Spannungsfeld zwischen längerfristig hohen Kapitalkosten und einer wachsenden Skepsis hinsichtlich der Rentabilität massiver KI-Investitionen weiter zu.

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