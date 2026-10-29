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Actien-Börse Nr. 44

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HOCHTIEF startet mit einem Rekordauftragsbestand von 85 Mrd. € in den nächsten Wachstumsschritt. Zusammen mit Palladio Partners will der Konzern in Deutschland ein Netz von 15 Rechenzentrumsstandorten aufbauen. Mit der Mutter ACS sind außerdem drei größere Anlagen geplant, ausgelegt auf bis zu 100.000 Spezialprozessoren. Ein öffentlicher Förderbeitrag von bis zu 1 Mrd. € steht im Raum. Rechenzentren verbinden den KI-Boom mit HOCHTIEFs Bau- und Infrastrukturgeschäft.Am 3. Dezember sollen weitere Details zu den Förderanträgen folgen. Das ist der nächste konkrete Katalysator. HOCHTIEF hat bereits einen Auftragsbestand auf Rekordniveau; nun entscheidet sich, wie schnell aus den Plänen neue Aufträge und Erträge werden. Nach der zwischenzeitlichen Kurskorrektur gehen wir neu in Stellung.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, mit seinem Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug aufWeitere Themen deru. a.:- Europa muss saniert und renoviert werden- HOCHTIEF erschließt den Rechenzentrumsmarkt- TK ACCELIS startet an der Börse- LEG: NAV-Abschlag lockt Investoren- VERBIO, FLATEXDEGIRO und SUSS im Check- KI-Investitionen: Finanzierung und GewinnerIhre Bernecker Redaktion /