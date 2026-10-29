Ausnahmsweise geht es um uns: Ein Team bei t3n hat sich in Alltagssprache einen KI-Agenten gebaut, der heute über 80 Prozent der Werbeaufträge anlegt. Im Werbegeschäft mündet jeder Verkauf in eine Auftragsbestätigung. Sie kommt als PDF und listet alle Leistungen, die ein Kunde gebucht hat, etwa ein Podcast-Sponsoring oder zwei Sponsored Posts. Bevor die Umsetzung beginnt, braucht jede dieser Leistungen eine eigene Aufgabe im Projekttool, mit Unteraufgaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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