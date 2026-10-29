Mainz (ots) -Doku von ARD Wissen über die Geheimnisse des Träumens / ab sofort in der ARD MediathekEtwa ein Drittel ihres Lebens verbringen Menschen schlafend. Dabei träumen sie, auch wenn sich nicht alle an ihre Träume erinnern. Manche verarbeiten im Schlaf ihren Alltag, andere finden sich in faszinierenden Fantasiewelten oder aber in verstörenden Horrorszenarien wieder. Was sagen unsere Träume über uns aus? Sind wir ihnen hilflos ausgeliefert? Oder können wir sie womöglich aktiv gestalten? Die Doku "Meine Träume - Was verraten sie über mich?" von ARD Wissen geht diesen Fragen auf den Grund - verfügbar ab sofort in der ARD Mediathek.Ist man Träumen ausgeliefert?Jeder Mensch träumt hin und wieder schlecht. Einige werden jedoch regelmäßig von wiederkehrenden Albträumen heimgesucht. Rund 3 - 7 % der gesunden Erwachsenen erleben mindestens einmal pro Woche einen Albtraum. Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Traumata sogar noch viel häufiger. Eine sogenannte Albtraumstörung kann für Betroffene äußerst belastend sein, denn die im Schlaf erlebten Angstzustände und negativen Gefühle können auf den Alltag ausstrahlen.Träume bewältigen, Träume nutzenDie Doku trifft Theresa. Auf Social Media spricht die Content-Creatorin offen über ihre Schlafprobleme. Im Schlaflabor geht sie wiederkehrenden Gewaltträumen auf den Grund. Sie fragt sich, ob es Wege gibt, die belastenden Träume in den Griff zu bekommen. Bundeswehrsoldat Roland leidet nach Einsätzen in Afghanistan an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Im Traum erlebt er immer wieder belastende Kriegserfahrungen. Kann er den Traum durch Training aktiv umschreiben?Training im SchlafProf. Daniel Erlacher forscht zu sogenannten "Klarträumen". Dabei weiß der Träumende genau, dass er sich gerade in einem Traum befindet und kann diesen aktiv steuern. Für Sportler:innen wie Martina bietet das Klarträumen spannende Perspektiven. Sie testet, ob Träume als "mentales Training" beim Klettern eingesetzt werden können."Meine Träume - Was verraten sie über mich?"(Alb-)Träume sind ein Teil des Lebens. ARD Wissen zeigt, dass man ihnen nicht hilflos ausgeliefert sein muss. Sie geht noch weiter: Können Träume sogar dabei helfen, Herausforderungen im echten Leben zu meistern? Die Doku ist eine Produktion vom SWR für ARD Wissen und ist ab sofort in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/mein-koerper-oder-ard-wissen/meine-traeume-was-verraten-sie-ueber-mich/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzIzNTkyNDI) verfügbar.Fotos über ARD-Foto.deInformationen unter http://swr.li/meine-traeumeFilm vorab für akkreditierte Journalist:innen auf presse.daserste.de (https://www.ard.de/die-ard/ard-programmdirektion/programmpresse) und presseportal.SWR.de (https://presseportal.swr.de/index.php)Newsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt: Marissa Leister, Tel. 06131 929 32743, marissa.leister@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6380516