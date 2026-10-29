ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple nach Daten zum Upgrade-Verhalten bei Postpaid-Kunden von T-Mobile auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. Die Daten seien wie auch schon bei wie AT&T und Verizon gemischt ausgefallen, schrieb David Vogt in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom habe zudem darauf hingewiesen, dass die Umsätze mit Endgeräten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um circa 13 Prozent gestiegen seien. Unter dem Strich ergebe sich für ihn keine Notwendigkeit, seine Schätzungen für das iPhone-Geschäft von Apple zu ändern./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US0378331005
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