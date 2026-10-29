Trotz der ernüchternden Quartalszahlen kann sich die VW-Vorzugsaktie am Donnerstag leicht verbessern und notiert aktuell bei 70 €. Die kurze Erholung im September auf rund 82 € ist inzwischen weitgehend verpufft. Der Konzern steckt mitten in einer tiefgreifenden Transformation und muss seine Wettbewerbsfähigkeit dringend verbessern. Hier stellt sich die Frage: Besitzt die Aktie wieder Potenzial? Milliardenverlust im dritten Quartal Die am 29. Oktober ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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