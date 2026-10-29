Silberminen historisch günstig? Warum dieser Experte jetzt große Chancen sieht!

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Silber hat einen dramatischen Rückgang hinter sich. Vom Rekordhoch bei 121 USD fiel der Preis um rund 56 Prozent auf zuletzt etwa 53 USD. Für Silberexperte Peter Krauth ist diese Korrektur jedoch kein Grund, den langfristigen Ausblick infrage zu stellen. Er sieht vielmehr eine seltene Kombination aus niedrigen Bewertungen, starken Cashflows und wachsender Nachfrage.

Silber hat einen dramatischen Rückgang hinter sich. Vom Rekordhoch bei 121 USD fiel der Preis um rund 56 Prozent auf zuletzt etwa 53 USD. Für Silberexperte Peter Krauth ist diese Korrektur jedoch kein Grund, den langfristigen Ausblick infrage zu stellen. Er sieht vielmehr eine seltene Kombination aus niedrigen Bewertungen, starken Cashflows und wachsender Nachfrage.

Eine Korrektur mit historischem Ausmaß

Krauth erinnert daran, dass auch der Silber-Bullenmarkt von 2001 bis 2011 von heftigen Rückschlägen begleitet wurde. Die stärkste Korrektur erreichte damals 48,9 Prozent. Anschließend stieg Silber innerhalb von etwas mehr als zwei Jahren von 9 auf 49 USD.



Die aktuelle Korrektur fällt mit rund 56 Prozent noch deutlicher aus. Dennoch erkennt Krauth im Bereich um 50 USD eine wichtige Unterstützung. Diese Marke hatte den Silberpreis von 1980 bis 2025 immer wieder nach oben begrenzt, bevor der Ausbruch im Oktober 2025 gelang. Aus der früheren Obergrenze könnte nach seiner Einschätzung nun eine langfristige Untergrenze werden.