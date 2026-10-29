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Alphabet: +103 % Cloud-Wachstum - trotzdem 10 % Kurssturz!

Es sind Zahlen, von denen viele Technologieunternehmen nur träumen können: 103 Prozent mehr Cloud-Umsatz, 25 Prozent Wachstum im Gesamtkonzern und ein operativer Gewinnsprung von 30 Prozent. Doch statt Begeisterung folgt an der Börse ein kräftiger Rückschlag. Die Alphabet-Aktie verliert nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse am 28. Oktober zeitweise rund zehn Prozent. Besonders bemerkenswert: Während die Google-Mutter mit Gemini bereits eine Milliarde Nutzer erreicht und Google Cloud von der explodierenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur profitiert, wächst an der Wall Street die Skepsis. Was steckt hinter diesem scheinbaren Widerspruch?

Die Antwort könnte entscheidend dafür sein, wie Anleger den KI-Boom bei Alphabet künftig bewerten. Denn der Konzern investiert inzwischen mehr als 50 Milliarden Dollar pro Quartal in seine technologische Infrastruktur. Der freie Cashflow rutscht ins Minus, der ausgewiesene Nettogewinn sinkt und die Erwartungen an Google Search bleiben hoch. Gleichzeitig eröffnen eigene KI-Chips, neue Cloud-Partnerschaften und milliardenschwere Kundenverträge zusätzliche Wachstumschancen. Ist der Kursrutsch eine übertriebene Reaktion - oder ein Warnsignal für die nächste Phase des KI-Investitionszyklus? In unserer aktuellen Aktienanalyse beleuchten wir die entscheidenden Zahlen, Entwicklungen und Risiken.

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