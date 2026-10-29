Während viele Brauereien mit einer schwachen Nachfrage kämpfen, überrascht Heineken mit kräftigem Wachstum. Der niederländische Konzern verkauft deutlich mehr Bier als erwartet und profitiert dabei ausgerechnet von teuren Premiumsorten und alkoholfreien Getränken. Doch trotz der erfreulichen Zahlen sieht der neue Konzernchef erheblichen Handlungsbedarf.Heineken übertrifft die Erwartungen deutlich Im dritten Quartal 2026 steigerte Heineken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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