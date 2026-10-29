FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 30. Oktober
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz) 07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz
07:00 FRA: Scor, Q3-Zahlen
07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen
07:00 GRC: Alpha Bank, Q3-Zahlen
07:30 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen
07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 15.00 Analystenkonferenz) 08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen
08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Natwest, Q3-Zahlen
09:00 ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen
09:00 DEU: Audi, Q3-Zahlen
11:45 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen
11:45 USA: AbbVie, Q3-Zahlen
12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen
12:00 USA: General Dynamics, Q3-Zahlen
12:00 USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen
12:30 USA: ExxonMobil, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Gerresheimer, vorläufige Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
JPN: BoJ, Zinsentscheid
00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 10/26
00:30 JPN: Arbeitslosenquote 9/26
00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 9/26
00:50 JPN: Industrieproduktion 9/26 (vorläufig)
07:30 FRA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
07:30 FRA: Konsumausgaben 9/26
08:00 DEU: Außenhandelspreise 9/26
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 10/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/26
09:00 CHE: KOF Frühindikator 10/26
09:00 AUT: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
09:00 SPA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
09:00 SPA: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
09:30 NLD: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 POL: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/26
10:00 DEU: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 10/26 10:00 ITA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
10:30 PRT: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
11:00 BEL: Arbeitslosenquote 9/26
11:00 EUR: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 9/26
12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
13:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q3/26
14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Fortsetzung der Messe «Reisen & Caravan 2026», Erfurt
USA: Das G20-Außenministertreffen findet unter dem Vorsitz von US-Außenminister Marco Rubio statt, Atlanta
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