© Foto: DALL*EBitcoin steht vor einem Optionsverfall über 11 Milliarden US-Dollar. Doch das könnte erst der Anfang turbulenter Tage sein. Besonders eine Kurszone macht Händler nervös.Den vollständigen Artikel lesen
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© Foto: DALL*EBitcoin steht vor einem Optionsverfall über 11 Milliarden US-Dollar. Doch das könnte erst der Anfang turbulenter Tage sein. Besonders eine Kurszone macht Händler nervös.Den vollständigen Artikel lesen
Am Freitag, den 30. Oktober, verfallen Bitcoin-Optionen im Wert von rund 11 Milliarden US-Dollar, was etwa einem Drittel aller ausstehenden Kontrakte auf der Plattform Deribit entspricht. Marktbeobachter rechnen aufgrund dieses massiven Verfalls und der bevorstehenden US-Zwischenwahlen am 3. November mit erheblichen Kursschwankungen. Besonders die hohe Konzentration von Wetten rund um den aktuellen Kurs wird von Händlern als kritisches Risiko eingestuft.