Original-Research: Bertrandt AG - von Montega AG



29.10.2026 / 17:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu Bertrandt AG Unternehmen: Bertrandt AG ISIN: DE0005232805 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.10.2026 Kursziel: 17,00 EUR (zuvor: 18,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Mustafa Hidir

Preview: Q4 noch ohne Rückenwind - Weichen für die Ergebniswende gestellt



Bertrandt legt am 17. Dezember die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 vor. Für das Schlussquartal rechnen wir mit einem schwächeren Ergebnis als bisher und passen unsere Schätzungen an. Am Investment Case ändert das aus unserer Sicht nichts: Die Kostenbasis ist deutlich verschlankt, und das Geschäft außerhalb der Automobilindustrie wird zunehmend zum Wachstumstreiber.



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Sequenziell leichte Belebung im Schlussquartal: Für das vierte Quartal erwarten wir einen Umsatz von 221,0 Mio. EUR. Das entspricht einem Plus von 2,8% gegenüber dem Vorquartal (214,9 Mio. EUR), yoy bleibt jedoch ein Rückgang von 6,2%. Rückenwind kommt von der höheren Zahl an Arbeitstagen, die Abrufe der OEMs bleiben aber schwach. Zudem impliziert die bestätigte Segmentprognose nach dem dritten Quartal ein schwächeres Schlussquartal in Physical Engineering und Electrical Systems/Electronics. Für das Gesamtjahr rechnen wir mit einem Umsatz von 891,0 Mio. EUR (-8,8% yoy), womit die Prognose eines moderaten Rückgangs erreicht würde.



EBIT knapp negativ: Im vierten Quartal erwarten wir ein EBIT von -1,2 Mio. EUR (Vj.: 3,4 Mio. EUR, alt: 8,0 Mio. EUR). Der weitere Personalabbau und die zusätzlichen Einsparungen im zweiten Halbjahr von ~15 Mio. EUR können den Umsatzrückgang voraussichtlich nicht vollständig auffangen. Für das Gesamtjahr ergibt sich ein EBIT von MONe -30,2 Mio. EUR (Vj.: -35,5 Mio. EUR). Die angekündigte deutliche Ergebnisverbesserung würde damit knapp erreicht, fällt aber geringer aus als von uns bislang erwartet. Positiv werten wir, dass Bertrandt im laufenden Geschäftsjahr Finanzverbindlichkeiten von MONe ~45 Mio. EUR zurückgeführt haben dürfte.



Fazit: Das Fit-for-Future-Programm wirkt, die Erholung im Automobilgeschäft lässt jedoch weiter auf sich warten. Wir senken unsere kurzfristigen Schätzungen deutlich, sehen mittelfristig aber Rückenwind durch das dynamisch wachsende Aerospace- und Defence-Geschäft. Mit einem EV/Umsatz von ~0,2x preist der Markt die Ergebniswende aus unserer Sicht nicht ein. Wir reduzieren das Kursziel auf 17,00 EUR (zuvor: 18,00 EUR) und bestätigen unsere Kaufempfehlung.







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