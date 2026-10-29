Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach detaillierten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Aneesha Sherman verwies am Donnerstag auf die bereits in der vergangenen Woche veröffentlichten Eckdaten. Was bedeutet das Urteil der Analystin für Anleger, die auf das Wachstum im operativen Geschäft setzen? Performance und DTC treiben Nach Einschätzung von Bernstein sind die Produktsparte Performance ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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