Volkswagen meldet für das dritte Quartal einen Verlust von rund 5,82 Milliarden €, doch die Aktie legt am Nachmittag 2,8% auf 70,96 € zu. Seit Jahresbeginn steht damit trotzdem ein Minus von knapp einem Drittel zu Buche. Damit stellt sich die Frage: Ist das erste Verlustjahr seit dem Diesel-Skandal bereits eingepreist, oder kommt das Schlimmste erst noch? Buchverluste dominieren das Quartal Für die ersten neun Monate weist der Konzern ein Ergebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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