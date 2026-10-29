DJ Aktien Schweiz fester - SMI auf Rekordhoch

DOW JONES--Mit deutlichen Kursgewinnen hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag aus dem Handel verabschiedet. Stützend wirkte Marktteilnehmern zufolge, dass sowohl die US-Notenbank als auch die Europäische Zentralbank ihren jeweiligen Leitzins unverändert belassen hatten. Der SMI gewann 1,2 Prozent auf 14.757 Punkte. Bei 14.862 Punkten markierte der Index im Verlauf ein neues Rekordhoch. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 35,73 (zuvor: 27,47) Millionen Aktien.

Angeführt wurde die Liste der Kursgewinner von der Sandoz-Aktie, die um 4,4 Prozent zulegte. Händler sprachen von einer Gegenbewegung auf die Verluste des Vortags. Die Aktie des Generikaherstellers war unter Druck geraten, nachdem dieser seine Umsatzprognose leicht eingegrenzt hatte. Nach einem genaueren Blick auf die Zahlen hätten sich Anleger am Donnerstag wieder mehr auf das erhöhte Margenziel konzentriert, hieß es.

Ähnlich verhielt es sich mit den Aktien der UBS, die am Mittwoch in Reaktion auf die Zahlen der Bank leichter geschlossen hatten. Sie stiegen nun nach positiven Analystenkommentaren um 2,9 Prozent.

Logitech sanken nach ihrem Kurseinbruch vom Vortag um weitere 0,4 Prozent. Der Hardwarehersteller hatte bei der Vorlage von Geschäftszahlen mitgeteilt, dass steigende Logistik- und Materialkosten die Rentabilität im wichtigen Weihnachtsgeschäft beeinträchtigen würden, worauf die Aktie auf Talfahrt ging.

Novartis (+2,4%) profitierten weiter von den am Dienstag vorgelegten guten Zahlen des Pharmaschwergewichts. Roche rückten um 0,7 Prozent vor.

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October 29, 2026 12:39 ET (16:39 GMT)

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