Die DKM 2026 ist erfolgreich zu Ende gegangen. Am 27. und 28. Oktober kamen 295 Aussteller und zahlreiche Fachbesucher in Dortmund zusammen. Intensive Gespräche auf hohem fachlichem Niveau, ein vielfältigeres Publikum sowie aktuelle Zukunftsthemen prägten die Leitmesse, teilte der Messeveranstalter bbg Betriebsberatungs GmbH mit. Die DKM ist erneut gewachsen. Am 27. und 28.10.2026 kamen 295 Aussteller und zahlreiche Fachbesucher in der Messe Dortmund zusammen. Die Nettoausstellungsfläche betrug ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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