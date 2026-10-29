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Dow Jones News
29.10.2026 18:27 Uhr
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XETRA-SCHLUSS/Fester - DAX wieder über 26.000 Punkten

DJ XETRA-SCHLUSS/Fester - DAX wieder über 26.000 Punkten

DOW JONES--Mit einem deutlichen Plus hat der deutsche Aktienmarkt den Handel am Donnerstag beendet. Etwas Unterstützung kam von nachgebenden Marktzinsen. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank um 3 Basispunkte auf 3,35 Prozent, nachdem die Europäische Zentralbank wie weithin erwartet den Leitzins unverändert gelassen hat. Marktbeobachter verwiesen überdies auf die bislang überwiegend positiv verlaufene Bilanzsaison. Der DAX eroberte die Marke von 26.000 Punkten zurück. Der Index stieg um 1,3 Prozent auf 26.040 Punkte.

Bewegung in Einzelwerte brachte die Bilanzsaison. Im DAX überzeugte besonders Adidas mit den endgültigen Zahlen für das dritte Quartal. Zudem blickt der Sportartikelhersteller optimistisch in die Zukunft, was der Aktie zu einem Plus von 5,8 Prozent verhalf. Wettbewerber Puma wird seine Zahlen am Freitag vorlegen. Die Aktie gewann 0,4 Prozent.

Volkswagen stiegen um 1,7 Prozent. Die Drittquartalszahlen hatten sowohl auf der Umsatz- wie auch der EBIT-Seite die Konsensprognosen verfehlt. Positiv hob JP Morgan hervor, dass die Liquidität mit 33 Milliarden Euro unverändert stark sei und das Unternehmen im dritten Quartal einen leicht positiven bereinigten freien Cashflow erzielt habe. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

Die Aktien der Deutschen Telekom (+1,9%) profitierten von überraschen starken Zahlen der US-Tochter T-Mobile. Henkel (+1%) hatte mit ihren Zahlen die Erwartungen klar übertroffen und den Ausblick angehoben. Als durchwachsen wurden derweil die Zahlen von MTU (+0,6%) bezeichnet. Ein pessimistischer Ausblick drückte den Kurs von Vonovia um 3 Prozent. Negative Vorgaben von Servicenow ließen SAP um 1,1 Prozent nachgeben. Zahlen und Ausblick des US-Softwareunternehmens hatten nicht überzeugt und ließen den Kurs einbrechen.

In der zweiten Reihe ging es mit Knorr-Bremse nach schwachen Drittquartalszahlen um 6,8 Prozent abwärts. Salzgitter (+11,2%) hatte hingegen starke Zahlen vorgelegt. Redcare fielen trotz guter Zahlen um 6,3 Prozent. Diese entsprachen den Konsenserwartungen, wie Baader anmerkte. Zudem war die Aktie zuletzt gut gelaufen, so dass nun Gewinne mitgenommen wurden. 

=== 
Index     zuletzt* +/- % +/- % YTD 
DAX       26.040  +1,3    6,4 
DAX-Future    26.203  +1,5    4,5 
XDAX       26.096  +1,5    6,2 
MDAX       30.799  +1,2    0,6 
TecDAX      4.150  +0,8    14,6 
SDAX       18.419  -0,0    7,3 
zuletzt    +/- Ticks 
Bund-Future   122,13 +33,0 
*gerundet 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2026 12:52 ET (16:52 GMT)

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