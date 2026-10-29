Die Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) unterzeichnete im Rahmen der 28. Messe für Wasser, Energie, Technologie und Umwelt (WETEX 2026) drei Vereinbarungen mit weltweit führenden Unternehmen.

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DEWA signs three agreements with global partners during WETEX 2026 (Photo: AETOSWire)

In Anwesenheit von Seiner Exzellenz Saeed Mohammed Al Tayer, Managing Director und CEO der DEWA, wurden die Vereinbarungen von Hussain Lootah, dem Executive Vice President für Stromübertragung bei der DEWA, unterzeichnet und über Moro Hub, eine Tochtergesellschaft von Digital DEWA, dem digitalen Geschäftsbereich der DEWA, abgeschlossen.

Al Tayer sagte: "Wir sind bestrebt, unsere strategischen Partnerschaften mit weltweit führenden Organisationen zu stärken und die neuesten Technologien, Lösungen und bewährten Verfahren zu nutzen. Dies ermöglicht es uns, die Effizienz, Widerstandsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit unserer kritischen Infrastruktur zu verbessern und gleichzeitig mit den Fortschritten in den Bereichen Cybersicherheit, digitale Transformation, Automatisierung, künstliche Intelligenz sowie Anlagen- und Datenmanagement Schritt zu halten. Die von DEWA unterzeichneten Vereinbarungen werden dazu beitragen, unsere Fähigkeiten im proaktiven Management von Anlagen und Risiken auszubauen, den Wissensaustausch zu fördern und technisches Fachwissen aufzubauen. Dies wiederum unterstützt die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kontinuität unseres Betriebs und stellt gleichzeitig sicher, dass DEWA weiterhin gut gerüstet ist, um den Anforderungen des rasanten Wachstums Dubais und den zukünftigen Bedürfnissen gerecht zu werden."

Die Vereinbarung mit Huawei umfasst die Bereitstellung von Hardware, Softwarelösungen, Support und Mehrwertdiensten, um den Anforderungen der DEWA in den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologie-Infrastruktur, Netzwerke, Rechenzentren, digitale Umspannwerke und Cybersicherheit gerecht zu werden. Sie umfasst zudem die Betreuung bestehender technischer Anlagen, darunter Router, Kommunikationsgeräte, Server, Switches und zugehörige Software, sowie technischen Support und Wartung, Schulungen, Workshops, Wissenstransfer und die Zusammenarbeit bei der Erprobung neuer Technologien und Lösungen.

Die Vereinbarung mit Nozomi Networks stärkt die Zusammenarbeit in den Bereichen Technologie und nachhaltige digitale Lösungen. Sie bietet einen einheitlichen Rahmen für die Verwaltung von Lizenzen für Cybersicherheitslösungen über die Nozomi Vantage-Plattform und ermöglicht so ein zentralisiertes Lizenzmanagement sowie optimierte Verlängerungsprozesse. Die Plattform bietet zudem einen zentralen Überblick über alle Ressourcen und Risiken, unterstützt durch KI-gestützte Analysen.

Die Vereinbarung mit Syskey Softlabs umfasst spezialisierte Lösungen für das Protokollmanagement von OT-Systemen, die Überwachung der Anlagenleistung, die Netzwerküberwachung und das Risikomanagement sowie eine einheitliche Plattform zur Verwaltung und Überwachung von OT-Anwendungen und -Anlagen. Sie umfasst zudem Support und Wartung, Sicherheitsupdates, Schulungen, Workshops, technische Beratung und Wissenstransfer, frühzeitigen Zugang zu neuen Funktionen und Updates sowie Testversionen zum Nachweis des Nutzens.

Die WETEX 2026 fand zeitgleich mit dem 12.World Green Economy Summit statt, der vom Obersten Energierat von Dubai, der DEWA und der World Green Economy Organization organisiert wurde.

Quelle: AETOSWire

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