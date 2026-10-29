Heidelberg (ots) -Kommunikation funktioniert zu einem großen Teil über symbolische Gesten. Eine solche war auch Ursula von der Leyens Angebot einer assoziierten EU-Mitgliedschaft an Kanada. Der Vorstoß der Kommissionschefin war ein Aufruf an demokratische Mittelmächte, sich hinter dem Banner der EU zu versammeln und gemeinsam an Stärke gegenüber den Großmächten zu gewinnen.Nun wollen einige Regierungschefs um Kanzler Friedrich Merz von der Leyens Angebot wieder kassieren und setzen damit ebenfalls eine Geste - eine fatale. Denn laut Regierungskreisen soll der Rückzieher auch aus Angst vor der Rache des US-Präsidenten erfolgt sein. Keine Frage: Die Abhängigkeit von den USA ist groß und das Kriechen vor Donald Trump günstiger als ein Handelskrieg. Doch auf lange Sicht lohnt sich der aufrechte Gang.Denn die internationale Politik wird immer willkürlicher und die USA nie mehr der Partner, der sie mal war. In dieser Situation ist die Suche nach Gleichgesinnten prioritär und die Einheit der EU eine Lebensversicherung für Deutschland und Europa. Also, liebe Staatschefs, aufrecht bleiben.Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66730/6380606