Silberpreis unter Druck: Warum Silber nach dem Fed-Zinsentscheid die 52-Dollar-Marke testet

Das Edelmetall Silber sieht sich nach dem jüngsten Zinsbeschluss der US-Notenbank Federal Reserve spürbarem Abgabedruck ausgesetzt. Obwohl die Währungshüter die Leitzinsspanne wie erwartet bei 3,75 - bis 4,00 - beließen, sorgten zwei falkenhafte Gegenstimmen für eine Zinsanhebung dafür, dass die Terminmärkte eine mögliche Straffung im Dezember verstärkt einpreisen. Flankiert von robusten US-Wirtschaftsdaten - darunter ein annualisiertes BIP-Wachstum von 3,4 - und ein Anstieg der PCE-Inflation auf 3,6 - geraten zinslose Anlageklassen ins Hintertreffen. Für den Silberpreis bedeutet dieses makroökonomische Umfeld aus steigenden Renditen und anhaltend hohen Opportunitätskosten eine spürbare Belastungsprobe, die den Kurs an eine zentrale charttechnische Bewährungsmarke drückt.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.