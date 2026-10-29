Börse heute: Tech-Sell-off drückt Wall Street ins Minus - DAX trotzt US-Zinsdruck

An der Börse heute zeigt sich eine ausgeprägte Spaltung zwischen den Handelsplätzen beiderseits des Atlantiks: Während eine verschärfte Verkaufswelle im Technologiesektor die Wall Street belastet - der Nasdaq Composite büßt über 1,5 - ein, während Dow Jones und S&P 500 jeweils rund 0,6 - nachgeben - präsentieren sich die europäischen Leitindizes in überraschend fester Verfassung. Hauptauslöser für die Eintrübung in Übersee ist das Nachbeben der jüngsten Alphabet-Zahlen, das eine grundsätzliche Debatte über die explodierenden Investitionsausgaben für künstliche Intelligenz und deren Auswirkungen auf künftige Cashflows entfacht hat. Gleichzeitig schüren ein starkes US-BIP von annualisiert 3,4 - und eine auf 3,6 - anziehende PCE-Inflation die Erwartung, dass die Federal Reserve die Zinsen länger auf restriktivem Niveau halten oder im Dezember sogar erneut anheben könnte.

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