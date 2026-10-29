Google hat mit Gemini 4 Carbon sein bisher leistungsstärkstes KI-Modell vorgestellt -Â nur zwei Wochen nach dem Start des Vorgängers Argon. Im Ranking von Artificial Analysis lässt Carbon Anthropics Claude Opus 5.5 hinter sich. Kurz vor dem Börsengang des KI-Rivalen Anthropic hat Google mit Gemini 4 Carbon sein bisher leistungsstärkstes KI-Modell präsentiert. Und das nur zwei Wochen nach der Veröffentlichung seines bis dato führenden Frontier-Modells ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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