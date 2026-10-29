Space42 und Viasat, die Mitbegründer von Equatys, sowie Terrestar Solutions unterzeichnen eine Absichtserklärung zur Entwicklung eines offenen, auf Standards basierenden Interoperabilitäts-Frameworks zwischen Equatys und der CaStar-Konstellation von Terrestar

Jeder Infrastrukturbetreiber würde das Eigentum und die Kontrolle über seine eigenen Raum- und Bodenanlagen sowie seine Kunden behalten, wobei CaStar als eigenständiges kanadisches System fungieren und gleichzeitig weltweit mit Equatys zusammenarbeiten würde

Das Framework für gemeinsam genutzte Infrastruktur verbindet national kontrollierte Ressourcen mit einer weltweit gemeinsam genutzten Satelliteninfrastruktur, wodurch größere Skaleneffekte und wirtschaftliche Vorteile erzielt werden und fortschrittliche mobile Satellitendienste der nächsten Generation - direkt auf Endgeräte - für Staaten, Unternehmen und Verbraucher weltweit ermöglicht werden





OTTAWA, Ontario, Oct. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Space42 (ADX: SPACE42), das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige, KI-gestützte SpaceTech-Unternehmen, sowie Viasat, Inc. (NASDAQ: VSAT), ein weltweit führender Anbieter von Satelliten- und sicherer Kommunikation, und Terrestar Solutions Inc., Kanadas einziger staatlicher Betreiber mobiler Satellitendienste, haben heute eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet, um gemeinsam ein offenes, auf Standards basierendes Interoperabilitäts-Framework zwischen Terrestars geplanter kanadischer Konstellation in der erdnahen Umlaufbahn (LEO), CaStar, und Equatys zu entwickeln - einer geplanten globalen Plattform für gemeinsam genutzte Infrastruktur für Direct-to-Device-Dienste (D2D) und andere fortschrittliche mobile Satellitendienste (MSS). Die Absichtserklärung wurde am Rande des offiziellen Besuchs Seiner Hoheit Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate), in Kanada unterzeichnet, wo Seine Hoheit an Gesprächen mit dem sehr geehrten Mark Carney, dem Premierminister Kanadas, teilnahm.

Das Framework soll es ermöglichen, dass die beiden Systeme zusammen mit ihren jeweiligen Bodensegmenten als koordinierte, aus mehreren Systemen bestehende Infrastruktur eines nicht-terrestrischen Netzwerks (NTN) zusammenarbeiten, wobei jeder Betreiber das uneingeschränkte Eigentumsrecht und die volle Kontrolle über seine eigenen Anlagen behält. Dieser Ansatz zielt darauf ab, eine globale Reichweite zu ermöglichen und gleichzeitig die nationale Souveränität über kritische Kommunikationsinfrastrukturen zu wahren.

Die Absichtserklärung sieht ein Partnerschaftsmodell vor, das die Position von Terrestar als kanadisch kontrollierter und betriebener MSS-Anbieter mit der Rolle von Equatys als gemeinschaftlich genutzte, mandantenfähige und interoperable globale Infrastruktur verbindet, die D2D- und fortschrittliche MSS-Dienste in einer 5G-Netzwerkumgebung ermöglicht. Die Zusammenarbeit zwischen den Gründern von Equatys und Terrestar ist das erste Beispiel für den "Sovereign Shell"-Ansatz von Equatys, bei dem ein globales kommerzielles System mit für bestimmte Länder oder Regionen optimierten Satellitenkonstellationen kombiniert wird. Jede dieser Konstellationen verfügt über ein eigenes Bodensegment und wird von einem vertrauenswürdigen lokalen Betreiber geführt; sie sind nach gemeinsamen Standards aufgebaut, wodurch ihre vollständige Interoperabilität gewährleistet ist.

Anstatt sich auf proprietäre Punkt-zu-Punkt-Integrationen zu stützen, beabsichtigen die Parteien, eine gemeinsame, offene und auf Standards basierende Interoperabilitätsschicht zu definieren. Es wird erwartet, dass dieser Ansatz die Zusammenarbeit fördert, die Einführung vorantreibt, Kapital- und Betriebsausgaben senkt und eine bessere Koordination von Leistung, Strahlen, Kapazität und Zugang zum Boden-Gateway zwischen den teilnehmenden Systemen ermöglicht.

Die heutige Bekanntgabe folgt auf die Unterzeichnung eines verbindlichen Vertrags zwischen Space42 und Viasat im September 2026 zur gemeinsamen Gründung von Equatys, die durch Eigenkapitalzusagen in Höhe von insgesamt bis zu 1 Milliarde US-Dollar abgesichert ist.

Bei dieser Gelegenheit erklärte Karim Michel Sabbagh, Managing Director von Space42, wie folgt: "Diese Absichtserklärung verdeutlicht, wie souveräne Satellitensysteme und eine gemeinsam genutzte globale Infrastruktur zusammenwirken können, um D2D-Dienste weltweit bereitzustellen. Terrestar behauptet seine Position als Kanadas unabhängiger MSS-Betreiber und prüft gleichzeitig Möglichkeiten, sich in ein umfassenderes Ökosystem einzubringen. Wir führen ein Modell ein, bei dem sich nationale Kompetenzen und internationale Zusammenarbeit gegenseitig verstärken, anstatt miteinander zu konkurrieren."

Mark Dankberg, Vorstandsvorsitzender und CEO von Viasat, erklärte: "Durch die Förderung einer globalen, auf Standards basierenden offenen Architektur mit einem Interoperabilitäts-Framework auf Basis eines gemeinsamen Infrastrukturmodells bauen wir ein Ökosystem weiter aus, das in einzigartiger Weise dazu geeignet ist, die breite Akzeptanz auf dem bedeutenden D2D- und MSS-Markt der nächsten Generation voranzutreiben. Diese Zusammenarbeit mit Terrestar unterstreicht den innovativen Ansatz von Equatys, eine Grundlage für Wahlfreiheit und Interoperabilität zu schaffen und den teilnehmenden globalen, regionalen und nationalen Weltraumbetreibern überzeugende wirtschaftliche Vorteile durch geografische und spektrale Effizienzgewinne zu bieten. Equatys hat sich zum Ziel gesetzt, in der gesamten globalen Raumfahrtindustrie sowie mit dem breiteren Ökosystem zusammenzuarbeiten, zu dem Mobilfunknetzbetreiber, Originalausrüster, Chipsatzhersteller, Regulierungsbehörden und Normungsgremien gehören."

Jacques Leduc, Präsident und CEO von Terrestar Solutions, erklärte: "Die Zukunft der mobilen Satellitenkonnektivität wird nicht von einzelnen Ländern oder Satellitenkonstellationen allein gestaltet werden. Sie wird auf der Grundlage offener, auf Standards basierender Netzwerke aufgebaut, die nationale Souveränität mit globaler Reichweite verbinden und uns in die Lage versetzen, im großen Maßstab im Wettbewerb zu bestehen. In enger Zusammenarbeit mit dem kanadischen Raumfahrt-Ökosystem ist CaStar Kanadas Beitrag zu dieser Zukunft: unter kanadischer Kontrolle, global vernetzt und darauf ausgelegt, mit anderen Ländern mittlerer Macht wie Kanada zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Partnern bei Space42 und Viasat zum Aufbau eines wahrhaft globalen Netzwerks beizutragen. Terrestar hat sich zum Ziel gesetzt, satellitengestützte und terrestrische Mobilfunknetze nahtlos zu integrieren und damit alltägliche Geräte mit Internetverbindungen auszustatten. Unser Ziel ist es, mobile Satellitenverbindungen für jeden Kanadier Wirklichkeit werden zu lassen - ganz gleich, wo er lebt, arbeitet oder weltweit unterwegs ist. Diese Absichtserklärung ist erst der Anfang."

Seine Exzellenz Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister für Außenhandel, erklärte: "Die sich vertiefenden Handels- und Investitionsbeziehungen der Vereinigten Arabischen Emirate mit Kanada, die in dem kürzlich unterzeichneten umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsvertrag zum Ausdruck kommen, legen den Grundstein für eine langfristige, für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit in wichtigen Sektoren. Die Absichtserklärung zwischen Space42, Viasat und Terrestar Solutions ist ein deutliches Beispiel dafür, wie Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Vereinigten Staaten und Kanada zusammenkommen, um eine gemeinsame, auf Standards basierende Infrastruktur für die nächste Generation der Satellitenkonnektivität zu entwickeln. Eine Zusammenarbeit dieser Art spiegelt die Vision der Vereinigten Arabischen Emirate einer tieferen wirtschaftlichen Integration wider, bei der Partnerschaften Innovationen vorantreiben, die Grenzen überschreiten, sich rasch ausweiten und langfristiges Kapital anziehen können."

Framework für die Partnerschaft

Die Absichtserklärung spiegelt eine Abkehr von geschlossenen Satellitensystemen mit einem einzigen Betreiber hin zu einem auf offenen Standards basierenden Modell wider, in dem unabhängige Konstellationen als koordinierte, aus mehreren Systemen bestehende NTN-Infrastruktur zusammenarbeiten können. Im Rahmen des vorgeschlagenen Konzepts würden die Parteien eine gemeinsame, standardisierte Interoperabilitätsschicht definieren, die ihre jeweiligen Weltraum- und Bodensegmente miteinander verbindet. Diese Ebene würde auf veröffentlichten, herstellerneutralen Schnittstellen basieren, die mit den 3GPP-NTN-Spezifikationen, den Roaming- und Zusammenschaltungsrahmenwerken der GSMA sowie anderen anerkannten Industriestandards im Einklang stehen, wodurch eine Bindung an proprietäre Systeme vermieden würde.

Jeder teilnehmende Betreiber würde die Kontrolle über seine eigenen Raum- und Bodenressourcen, Genehmigungen und Kundenbeziehungen behalten und mit anderen Systemen ausschließlich über vereinbarte Schnittstellen interagieren. Innerhalb dieser Grenze würde jedes System den anderen definierte Ressourcen und Funktionen - wie beispielsweise Strom, Strahlen und Gateway-Zugang - zur Verfügung stellen, unterstützt durch gemeinsame Mechanismen für die Anforderung, Zuweisung, Überwachung, Nutzungsabrechnung und Abrechnung von Ressourcen.

Das Framework ist zudem darauf ausgelegt, die nationale Souveränität und Sicherheit zu wahren. Die Systeminfrastruktur, die einen bestimmten Zuständigkeitsbereich bedient, könnte so eingerichtet und betrieben werden, dass sie den lokalen regulatorischen, sicherheitstechnischen und rechtlichen Anforderungen hinsichtlich des Zugriffs entspricht. In Kanada beispielsweise würde die CaStar-Konstellation als eigenständiges nationales System betrieben werden, wobei kanadische Gateways und ein kanadisches Bodennetz dafür sorgen, dass inländische Daten innerhalb der kanadischen Gerichtsbarkeit verbleiben, während gleichzeitig eine weltweite Zusammenarbeit mit Equatys stattfindet.

Schließlich ist das Framework so konzipiert, dass es erweiterbar ist, um im Laufe der Zeit weitere Satellitensysteme, Mobilfunknetzbetreiber und Dienstanbieter einzubeziehen und sich mit den nachfolgenden Versionen der Branchenstandards weiterzuentwickeln.

Über Equatys

Equatys wird eine unabhängige, neutrale Plattform für gemeinsam genutzte Raum- und Bodeninfrastruktur für Lizenznehmer von Direct-to-Device- und fortschrittlichen mobilen Satellitendiensten sein, die von Space42 und Viasat im Rahmen eines verbindlichen Vertrags gegründet wurde, der durch Eigenkapitalzusagen in Höhe von insgesamt bis zu 1 Milliarde US-Dollar abgesichert ist. Das Modell basiert auf dem "Tower Company"-Konzept und ist darauf ausgelegt, globalen, regionalen und nationalen Betreibern, die über entsprechende MSS- und/oder SCS-Lizenzen verfügen, überzeugende wirtschaftliche und leistungsbezogene Vorteile zu bieten sowie den Teilnehmern des Ökosystems Auswahlmöglichkeiten, Interoperabilität und einen wirtschaftlich attraktiven NTN-Zugang zu ermöglichen. Da sich die Nutzerbasis durch den Zugang zu weltweit koordinierten Frequenzspektren erweitert, strebt Equatys ein kumulatives Wachstum und einen nachhaltigen Shareholder Value an. Dies basiert auf den 3GPP-NTN-Standards.

Weitere Informationen finden Sie unter www.equatys.com

Über SPACE42

Space42 (ADX: SPACE42) ist ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiges, KI-gestütztes SpaceTech-Unternehmen, das Satellitenkommunikation und georäumliche Informationen miteinander verbindet, um die Erde aus dem Weltraum zu beleuchten. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsbereichen tätig. Space Services betreibt eine Flotte geostationärer Satelliten, darunter das Thuraya-Mobilfunknetz, und bietet damit sichere Verbindungen zu Land, zu Wasser und in der Luft in mehr als 120 Ländern. Smart Solutions betreibt eine SAR-Konstellation (Synthetic Aperture Radar) in der erdnahen Umlaufbahn, die 90 % der Weltbevölkerung abdeckt, und nutzt künstliche Intelligenz, um aus diesen Bilddaten verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Space42 unterstützt Behörden und Unternehmen in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit, Energie, Umweltschutz sowie autonome Mobilität. Zu den Hauptaktionären zählen G42, Mubadala und die International Holding Company (IHC).

Weitere Informationen finden Sie unter: space42.ai

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Über Viasat

Viasat ist ein weltweit tätiges Kommunikationsunternehmen, das davon überzeugt ist, dass jeder Mensch und alles auf der Welt miteinander verbunden werden kann. Mit Niederlassungen in 24 Ländern gestaltet Viasat die Kommunikation und Vernetzung von Verbrauchern, Unternehmen, Regierungen und dem Militär weltweit. Viasat entwickelt das ultimative globale Kommunikationsnetzwerk, um hochwertige, zuverlässige, sichere, erschwingliche und schnelle Verbindungen zu ermöglichen, die das Leben der Menschen überall positiv beeinflussen - zu Lande, in der Luft oder auf See -, und gleichzeitig eine nachhaltige Zukunft im Weltraum zu gestalten. Im Mai 2023 übernahm Viasat, Inc. Inmarsat und bündelte die Teams, Technologien und Ressourcen beider Unternehmen, wodurch ein neuer, global aufgestellter Kommunikationspartner entstand. Erfahren Sie mehr unter www.viasat.com, im Viasat News Room oder folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Instagram, Facebook, Bluesky, Threads und YouTube.

Über Terrestar Solutions

Terrestar Solutions Inc. ist der einzige kanadisch geführte Mobilfunk-Satellitenbetreiber, der sich im Wettlauf um die Bereitstellung von Satellitendiensten direkt auf Smartphones und IoT-Geräte engagiert und die Kommunikation überall in Kanada Wirklichkeit werden lässt. Terrestar engagiert sich für ein sich ständig weiterentwickelndes, standardbasiertes und offenes Netzwerk-Ökosystem, das Mobilfunkbetreibern die Bereitstellung allgegenwärtiger Kommunikationsdienste ermöglicht. Dank des Satelliten Echostar T1, seiner bodengestützten Netzinfrastruktur und einer Frequenzbandbreite von 40 MHz im S-Band für den mobilen Satellitenfunk verbindet Terrestar die Kanadier über seinen mobilen Satellitendienst (MSS) "Strigo" von nahezu jedem Ort des Landes aus, selbst in den entlegensten Regionen Kanadas. Strigo unterstützt zudem gemeinnützige Organisationen und First Nations, was das ausgeprägte Verantwortungsbewusstsein des Unternehmens für das Wohlergehen und den Fortschritt von Gemeinschaften unterstreicht. Die geplante CaStar-Konstellation in der erdnahen Umlaufbahn (LEO) wird die Weiterentwicklung von Satellitendiensten hin zu einem mobilfunkähnlichen Erlebnis auf dem gesamten kanadischen Festland unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter terrestarsolutions.ca oder folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn.

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Space42

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Viasat

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Marie-Eve Francoeur

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