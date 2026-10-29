BlackLine geht eine Partnerschaft mit S3NS ein, um seine Dienstleistungen auf einer vertrauenswürdigen Cloud in Frankreich auszubauen und damit den strengen Anforderungen hinsichtlich der Datenlokalisierung und der gesetzlichen Vorschriften gerecht zu werden.

Thales ist der erste Kunde, der die Plattform von BlackLine in der vertrauenswürdigen Cloud "PREMI3NS" von S3NS einsetzt.

Durch diese Partnerschaft werden die Optionen für sichere Infrastrukturen von BlackLine erweitert, sodass regulierte Unternehmen KI-gestützte Finanzprozesse mit einer besseren Datenkontrolle einführen können.





PARIS und LOS ANGELES, Oct. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL), die "Agentic Financial Operations Platform" für die Finanzabteilung, und S3NS, ein von Thales in Partnerschaft mit Google Cloud kontrolliertes Joint Venture, haben heute gemeinsam ihre Partnerschaft in Frankreich bekanntgegeben, die ein neues, auf einer vertrauenswürdigen Cloud-Infrastruktur gehostetes Angebot umfasst und damit die europäische Cloud-Präsenz von BlackLine weiter ausbaut. Diese strategische Allianz ermöglicht es Unternehmen mit strengen Anforderungen hinsichtlich Datenstandort und Datenhoheit, ihre Finanzabläufe zu modernisieren und gleichzeitig eine bessere Kontrolle darüber zu behalten, wo und wie ihre Daten verwaltet werden.

Thales, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Cybersicherheit und Digitalisierung, wird der erste Kunde sein, der die Plattform von BlackLine auf dieser neuen Infrastruktur implementiert. Die Plattform wird auf PREMI3NS laufen, dem bewährten Cloud-Angebot von S3NS. Zur Unterstützung der Einführung wird der Geschäftsbereich "Digital Services" von Thales die lokale Implementierung aufbauen und betreiben, wodurch die doppelte Rolle des Unternehmens als Vorzeigekunde und wichtiger Integrationspartner deutlich wird.

Diese Investition erweitert die Möglichkeiten von BlackLine, Unternehmen zu unterstützen, die in stark regulierten europäischen Umfeldern tätig sind, in denen Datenkontrolle, Sicherheit und regulatorische Anforderungen bei der Einführung von Cloud- und KI-Lösungen eine immer wichtigere Rolle spielen. "In der Finanzwelt darf man beim Vertrauen keine Kompromisse eingehen. Da KI immer mehr verantwortungsvolle Aufgaben übernimmt, müssen Unternehmen nicht nur Vertrauen in die Genauigkeit, Transparenz und Steuerung der Technologie haben, sondern auch darin, wo sich ihre sensibelsten Finanzdaten befinden und wie diese kontrolliert werden", so Philippe Omer Decugis, Senior Vice President und General Manager für die Region EMEA bei BlackLine. "Folglich gewinnen die Datenkontrolle und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Zusammenhang mit der KI zunehmend an Bedeutung. Mit dieser Investition bieten wir Unternehmen die Möglichkeit, vertrauenswürdige KI im Finanzbereich einzusetzen und gleichzeitig die strengen Anforderungen an die Datenhoheit zu erfüllen, die Unternehmen stellen."

Die "Agentic Financial Operations Platform" von BlackLine, die auf Studio360 und Verity AI basiert, ermöglicht es Finanz- und Buchhaltungsteams, Daten zu vereinheitlichen, komplexe Prozesse zu automatisieren und Arbeitsabläufe in geschäftskritischen Finanzvorgängen zu koordinieren. Die KI-Agenten des Systems führen spezialisierte Finanzaufgaben aus - von der Erstellung von Kontenabstimmungen bis hin zum Abgleich von Transaktionen -, wobei die Finanzverantwortlichen stets die volle Kontrolle behalten. Das bewährte Cloud-Bereitstellungsmodell bietet diese Funktionen für Unternehmen, die eine bessere Kontrolle über den Speicherort und die Verarbeitung ihrer Finanzdaten benötigen.

"Unsere Mission bei S3NS besteht darin, Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich mithilfe führender Cloud-Technologien zu modernisieren und dabei die höchsten Anforderungen an die Datenkontrolle und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu erfüllen", so Cyprien Falque, CEO von S3NS. "Indem wir die 'Trusted Cloud'-Grundlage für BlackLine bereitstellen, schaffen wir eine Umgebung, in der Unternehmen fortschrittliche Finanztechnologie nutzen können und gleichzeitig die Kontrolle und die Sicherheitsmaßnahmen aufrechterhalten, die ihre sensibelsten Arbeitslasten erfordern."

"Datensouveränität ist für ein Unternehmen wie Thales kein optionales Element, sondern von grundlegender Bedeutung. Dass wir als Erste das bewährte Cloud-Angebot von BlackLine implementieren, spiegelt unser Engagement wider, fortschrittliche, KI-gestützte Finanzfunktionen in unsere Abläufe zu integrieren, ohne dabei Abstriche bei der Sicherheit und Kontrolle zu machen, die unser Unternehmen erfordert", so Stéphanie Pétris, VP Group Finance Transformation bei Thales.

Dieses neue französische Angebot in Zusammenarbeit mit S3NS baut auf den umfassenden Investitionen von BlackLine in den Bereichen Sicherheit, Governance und vertrauenswürdige KI auf, darunter auch die Zertifizierung nach ISO/IEC 42001:2023 für das Künstliche-Intelligenz-Managementsystem des Unternehmens. Dies ist zudem Teil des kontinuierlichen Ausbaus der globalen Cloud-Präsenz und der bewährten Infrastruktur von BlackLine, wodurch Kunden dabei unterstützt werden, digitale Finanzlösungen und KI in immer komplexeren Umgebungen zu skalieren.

Über BlackLine

BlackLine (Nasdaq: BL) ist die Vertrauensinfrastruktur für das KI-Zeitalter der Finanzwelt: eine Zukunft, in der die Finanzwelt das Zeitalter der Handlungsfähigkeit vorantreibt, in dem Intelligenz, Integrität und Vertrauen gemeinsam an Bedeutung gewinnen. Die BlackLine Agentic Financial Operations Platform, die auf Studio360 und Verity AI basiert, ist die Plattform, mit der die Finanzabteilung (CFO) KI in den Bereichen "Record-to-Report", "Invoice-to-Cash" sowie in all jenen Prozessen einsetzt, in denen die Finanzabteilung die Kontrolle innehat und bei jedem Schritt Integrität fordert. Durch die Vereinheitlichung von Daten, die Einbettung von KI in Finanzprozesse und die Schaffung von Vertrauen bei jeder Maßnahme entwickelt BlackLine das Finanz- und Rechnungswesen weiter - von der bloßen Berichterstattung hin zur Koordination des Geschäftsbereichs in Echtzeit. Gestützt auf branchenführende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie höchste Sicherheitsstandards vertrauen rund 4.300 Kunden aus unterschiedlichsten Branchen weltweit auf BlackLine als Partner, um ihre Finanzorganisationen zukunftssicher aufzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter blackline.com.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter fortschrittlicher Technologien für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber- und Digitaltechnik. Das Portfolio innovativer Produkte und Dienstleistungen trägt dazu bei, mehrere große Herausforderungen anzugehen: Souveränität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion. Der Konzern stellt jährlich 4,5 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung in Schlüsselbereichen bereit, insbesondere für kritische Bereiche wie künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Quanten- und Cloud-Technologien. Thales beschäftigt mehr als 85.000 Mitarbeiter in 65 Ländern. Im Jahr 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz von 22,1 Milliarden Euro.

Über S3NS

Als Allianz zwischen Thales, einem weltweit führenden Anbieter im Bereich Datenschutz und Cybersicherheit, und Google Cloud, einem der weltweit führenden Anbieter von Cloud-Technologie, bietet S3NS öffentlichen Einrichtungen und privaten Unternehmen, die ihre sensibelsten Daten noch besser schützen möchten, hochsichere Public-Cloud-Lösungen an, um deren Übergang zu einer vertrauenswürdigen Cloud zu unterstützen - unter Einhaltung des von der ANSSI, der französischen nationalen Behörde für die Sicherheit von Informationssystemen, definierten SecNumCloud-Rahmenwerks. S3NS ist eine nach französischem Recht gegründete Gesellschaft, die vollständig von Thales kontrolliert wird.

Medienkontakt

Marion Bonnet, Media Relations Manager bei Thales und S3NS

Marion.bonnet@thalesgroup.com

+33 6 60 38 48 92

Medienkontakt

David Brightman, VP Brand & Corporate, BlackLine

Media.Relations@BlackLine.com