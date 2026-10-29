NEW YORK (dpa-AFX) - Die jüngste Erholungsrally an der Nasdaq-Börse hat am Donnerstag wieder einen deutlichen Rückschlag bekommen. Der Google-Mutterkonzern Alphabet heizte die Sorgen vor exzessiven KI-Ausgaben wieder an und trug so maßgeblich dazu bei, dass der Nasdaq 100 um 1,38 Prozent auf 29.402,51 Punkte fiel. Auch im Softwarebereich und vom südkoreanischen Samsung -Konzern gab es in der Tech-Branche schlechte Nachrichten.

Der wieder getrübten Börsenlage konnten sich auch die übrigen New Yorker Indizes nicht ganz entziehen: Der stärker auf Standardwerte ausgerichtete Dow Jones Industrial fiel um 0,25 Prozent auf 52.342,56 Zähler. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,30 Prozent auf 7.720,39 Punkte nach.

Laut den Experten von Index-Radar gab Alphabet mehr für Investitionen aus, als das laufende Geschäft im Quartal an Geld einbrachte. "Die Botschaft lautet: Der Markt belohnt Ausgabendisziplin und bestraft Investitionen ohne Cashflow-Deckung", resümierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Vor diesem Hintergrund war der US-Zinsentscheid vom Vorabend schnell abgehakt. Der Fokus richtete sich nun auf die Resultate von Amazon nach Börsenschluss./tih/he

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