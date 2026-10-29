Die Plattform führt zudem ihren ersten Offshore-Liquiditätsfonds mit Sitz in Irland ein

U.S. Bancorp hat heute seine neue Fondsplattform, U.S. Bancorp Global Funds, sowie sein erstes Produkt, einen Offshore-Liquiditätsfonds mit Sitz in Irland, den U.S. Bancorp Liquidity USD Treasury CNAV Fund, angekündigt.

U.S. Bancorp Global Funds wurde ins Leben gerufen, um die wachsende internationale Präsenz von U.S. Bancorp zu unterstützen. Die Marke schafft einen Rahmen für künftige Anlageangebote und spiegelt die zunehmende Präsenz von U.S. Bancorp auf den globalen Märkten wider. Die unter dieser Marke angebotenen Anlageprodukte werden über U.S. Bancorp Global Funds ICAV aufgelegt, eine in Irland ansässige OGAW-Dachfondsstruktur. Der U.S. Bancorp Liquidity USD Treasury CNAV Fund ist das erste unter der neuen Marke eingeführte Produkt.

Der U.S. Bancorp Liquidity USD Treasury CNAV Fund richtet sich an Anleger außerhalb der Vereinigten Staaten, die Kapitalerhalt anstreben und gleichzeitig Zugang zu einer auf US-Staatsanleihen ausgerichteten Liquiditätslösung innerhalb einer regulierten Offshore-Struktur suchen. Der Fonds ist in Irland als OGAW-Fonds ansässig und investiert vorwiegend in kurzfristige US-Staatsanleihen sowie in durch US-Staatsanleihen besicherte Repo-Geschäfte. Damit verbindet er den weltweit anerkannten OGAW-Rahmen mit der Liquidität und Bonität von Anlagen in US-Staatsanleihen.

Der Fonds unterstreicht die breit gefächerten Kompetenzen der verbundenen Unternehmen der Bank: U.S. Bancorp Asset Management fungiert als Anlageverwalter, U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited als Fondsverwalter und U.S. Bank Europe DAC erbringt Verwahrungsdienstleistungen. Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ist die bei der irischen Zentralbank als ICAV registrierte Verwaltungsgesellschaft.

Eric Thole, CEO von U.S. Bancorp Asset Management, sagte: "Die Auflegung dieses Fonds ist ein wichtiger Schritt, um unsere Expertise im Liquiditätsmanagement Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten zugänglich zu machen. Zusammen mit der Einführung der U.S. Bancorp Global Funds schafft dies eine Grundlage für den Ausbau unserer Anlagekompetenzen und die Betreuung eines breiteren Spektrums von Anlegern weltweit."

Patrick O'Brien, Leiter der Geschäftsentwicklung für Irland bei der Carne Group, sagte: "Wir freuen uns sehr, von U.S. Bancorp als benannte Verwaltungsgesellschaft für ihren neuen Fonds ausgewählt worden zu sein. Wir freuen uns darauf, unsere länderübergreifende Expertise sowie unsere spezialisierten Kompetenzen in den Bereichen Governance, Aufsicht und Infrastruktur in diese Partnerschaft einzubringen und die ehrgeizigen Pläne von U.S. Bancorp zur Ausweitung ihrer Präsenz in Europa zu unterstützen."

Über U.S. Bancorp

U.S. Bancorp mit Hauptsitz in Minneapolis ist die Muttergesellschaft der U.S. Bank National Association, der fünftgrößten Geschäftsbank in den Vereinigten Staaten. Unsere drei Hauptgeschäftsbereiche betreuen weltweit 15 Millionen Kunden, und unser Team aus fast 70.000 Mitarbeitern setzt sich jeden Tag mit Herz und Verstand dafür ein, das menschliche Potenzial zu fördern. Als Nummer 110 der Fortune-500-Liste genießen wir großes Ansehen für unsere Unternehmenskultur und unsere langfristige Unternehmensführung und werden für unsere diversifizierte Geschäftsstruktur und unsere Produktkompetenzen geschätzt.

Über U.S. Bancorp Asset Management

Die Kernkompetenz und der Schwerpunkt von U.S. Bancorp Asset Management liegen in der Verwaltung von Fixed-Income-Strategien mit Investment-Grade-Rating für institutionelle Kunden. Als registrierter Anlageberater bietet das Unternehmen seit 1982 Anlagelösungen im Bereich festverzinslicher Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 425 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. September 2026) ist U.S. Bancorp Asset Management ein wichtiger Partner für institutionelle Kunden, darunter Unternehmen, Organisationen im Gesundheitswesen, Hochschulen, öffentliche Einrichtungen und gemeinnützige Organisationen. Weitere Informationen finden Sie unter usbancorpassetmanagement.com.

Über die Carne Group

Die Carne Group kümmert sich um die Menschen, die sich um Geld kümmern. Carne wurde 2004 gegründet und ist heute Europas größter Drittverwalter. Wir unterstützen Vermögensverwalter in allen Phasen des Fondslebenszyklus, einschließlich Risiko, Compliance, Due Diligence, Aufsicht, Vertrieb und Governance. Gestützt auf digitale Kompetenzen und eine über zwei Jahrzehnte aufgebaute Infrastruktur sorgt unser engagiertes und kompetentes Team dafür, dass unsere Kunden und deren Anleger sich keine Sorgen machen müssen, und vereinfacht und stärkt die Abläufe ihrer Fonds. Wir arbeiten mit rund 700 Kunden zusammen, von Boutique-Unternehmen bis hin zu den meisten der 20 weltweit größten Fondsmanager dabei unterstützen wir Fonds, die in über 160 Ländern vertrieben werden, und betreuen ein verwaltetes Vermögen von mehr als 1 Billion US-Dollar. Carne beschäftigt weltweit mehr als 650 Mitarbeiter an acht Standorten.

Zu den Anlage- und Versicherungsprodukten und -dienstleistungen, einschließlich Rentenversicherungen, gehören:

Keine Einlage Nicht FDIC-versichert Kann an Wert verlieren Nicht bankgarantiert Nicht durch eine Bundesbehörde versichert.

U.S. Bancorp Asset Management, Inc. ist ein registrierter Anlageberater, eine direkte Tochtergesellschaft der U.S. Bank National Association und eine indirekte Tochtergesellschaft von U.S. Bancorp. Die U.S. Bank ist nicht verantwortlich für die Produkte, Dienstleistungen oder die Wertentwicklung von U.S. Bancorp Asset Management, Inc. und übernimmt hierfür keine Garantie.

Die U.S. Bank übernimmt keine Garantie für Produkte, Dienstleistungen oder die Wertentwicklung ihrer verbundenen Unternehmen und Drittanbieter.

U.S. Bank Global Fund Services ist keine zugelassene Bank, Treuhandgesellschaft oder Einlagenkreditinstitut und nicht berechtigt, Einlagen oder Treuhandkonten anzunehmen. Alle Unternehmen von U.S. Bank Global Fund Services sind hundertprozentige Tochtergesellschaften der U.S. Bank, N.A. Verwahrungs-, Kredit-, Treasury- und Bankdienstleistungen werden von der U.S. Bank, N.A. angeboten.

Das Wertpapierleihprogramm der U.S. Bank wird von der U.S. Bancorp Asset Management, Inc. verwaltet. Die U.S. Bancorp Asset Management, Inc. ist ein registrierter Anlageberater und eine Tochtergesellschaft der U.S. Bank National Association. Die U.S. Bank National Association ist ein eigenständiges Unternehmen und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der U.S. Bancorp und übernimmt keine Gewähr für die Produkte, Dienstleistungen oder die Wertentwicklung der U.S. Bancorp Asset Management, Inc.

Die U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited unterliegt der Aufsicht der irischen Zentralbank.

Die U.S. Bank Global Fund Services (Guernsey) Limited ist gemäß dem Gesetz zum Anlegerschutz (Bailiwick of Guernsey) von 2020 in seiner geänderten Fassung von der Guernsey Financial Services Commission zugelassen, um im Bailiwick of Guernsey kontrollierte Anlagegeschäfte zu betreiben.

Die U.S. Bank Global Fund Services (Luxembourg) S.a.r.l. ist in Luxemburg unter der RCS-Nummer B238278 registriert und hat ihren Sitz in: Floor 3, K2 Ballade, 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg. Die U.S. Bank Global Fund Services (Luxembourg) S.a.r.l. ist von der Commission de Surveillance du Secteur Financier zugelassen und wird von dieser beaufsichtigt.

Die U.S. Bank Europe DAC, Niederlassung Luxemburg (firmierend als U.S. Bank Depositary Services Luxembourg), ist in Luxemburg unter der RCS-Nummer B244276 registriert und hat ihren Sitz in: 3. Stock, K2 Ballade, 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, und wird von der Central Bank of Ireland (CBI) sowie von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigt und zugelassen. Einzelheiten zum Umfang unserer Zulassung und Beaufsichtigung durch die CBI und die CSSF sind auf Anfrage bei uns erhältlich.

U.S. Bank Europe DAC, firmierend als U.S. Bank Depositary Services, wird von der irischen Zentralbank beaufsichtigt.

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kimberly.mikrot@usbank.com