Automatic Data Processing - ADP: Long-Einstieg bei Gap Fill?

Erwartungen übertroffen!

Pullback-Setup bei Automatic Data Processing. Rücksetzer im Aufwärtstrend mit Bullenflagge zum 20er-EMA!

Automatic Data Processing (ADP) - US0530151036

Rückblick

Das Chartbild zeigt einen sauberen Aufwärtstrend mit einem Halbjahresplus von knapp 37 Prozent. Nach einem Anstieg von rund 205 USD im Frühjahr auf knapp 290 USD Ende August geriet die Automatic-Data-Processing-Aktie im September unter Druck und fiel bis Anfang Oktober auf rund 258 USD zurück, bevor eine dynamische Erholung einsetzte. Anfang Oktober beschleunigte sich die Aufwärtsbewegung deutlich und führte den Kurs bis auf rund 308 USD, ehe Gewinnmitnahmen eine Korrektur auslösten. Aktuell notiert die Aktie nach dem Rücksetzer in Form einer Bullenflagge oberhalb des steigenden 20er-EMA und des 50er-EMA.

Iovance-Aktie: Chart vom 29.10.2026, Kürzel:ADP, Kurs:286.08 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sofern das Schließen der Kurslücke von Dienstag auf Mittwoch gelingt, wäre dies ein Kaufsignal und ein Wiederanstieg zum Oktoberhoch bei 309.40 USD möglich.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die Aktie nachhaltig unter 282 USD, würde das Pullback-Setup an Aussagekraft verlieren und ein Rückgang in Richtung des 50er-EMA bei rund 276 USD wahrscheinlicher werden. Sollte auch dieser gleitende Durchschnitt unterschritten werden, könnten die Unterstützungsbereiche um 265 USD und anschließend 258 USD erneut in den Fokus rücken. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb von 282 USD setzen, um das Risiko eines Bruchs der eingezeichneten Unterstützungszone zu begrenzen.

Meinung

Automatic Data Processing zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Personalmanagement- und Lohnabrechnungsdiensten und unterstützt Unternehmen mit Lösungen für Gehaltsabrechnung, Personalverwaltung, Sozialleistungen und Personalplanung. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 steigerte ADP laut der am Mittwochabend dieser Woche veröffentlichten Meldung den Umsatz um 6 Prozent auf 5.491 Milliarden USD und übertraf damit die Analystenerwartungen von rund 5.475 Milliarden USD. Der bereinigte Gewinn je Aktie erhöhte sich um 13 Prozent auf 2.82 USD und lag damit über der Konsensschätzung von 2.77 USD. Der Nettogewinn wuchs um 11 Prozent auf 1.085 Milliarden USD, während das bereinigte operative Ergebnis um 12 Prozent auf 1.47 Milliarden USD zulegte. Gleichzeitig verbesserte sich die bereinigte operative Marge um 1.3 Prozentpunkte auf 26.8 Prozent. Angesichts des starken Quartals hob ADP seine Jahresprognose an, was grundsätzlich die Position der Bullen festigt. Die veröffentlichten Angaben zu den konkreten Wachstumszielen fallen allerdings unterschiedlich aus, weshalb die genauen Zielspannen noch anhand der offiziellen Unternehmensunterlagen überprüft werden sollten.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 113.36 Mrd. USD

Meine Meinung zu Automatic Data Processing ist bullisch.

Quellennachweis: https://goldesel.de/aktien/news/automatic-data-process-aktie-adp-schlagt-q1-erwartungen-und-hebt-jahresausblick-an

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026

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