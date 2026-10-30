Mit einem präzise gefertigten Scharnier, das flexible Betrachtungswinkel ermöglicht, umfassendem Fallschutz und einer mattierten, durchscheinenden Rückseite ist das Infinity Folio vom ersten Tag an der perfekte Begleiter für das iPad mini

Belkin, ein weltweit führender Anbieter von Zubehör für Unterhaltungselektronik, dem weltweit mehr als 1 Milliarde Kunden vertrauen, hat heute das Infinity Folio vorgestellt, eine wunderschön verarbeitete Schutzhülle, die exklusiv für das iPad mini entwickelt wurde. Das Infinity Folio wurde so konzipiert, dass es kompromisslosen Schutz bietet. Eine dünne, leichte und durchsichtige Rückseite lässt das neue Design des iPad mini zur Geltung kommen und bietet gleichzeitig 360°-Schutz bei Stürzen aus bis zu 2 Metern Höhe*. Die raffiniert konstruierte, abnehmbare Hülle lässt sich in einen Ständer mit verschiedenen Betrachtungswinkeln verwandeln. Ob Sie nun Ihre Lieblingsserie streamen, an einem Videoanruf teilnehmen oder ein spannendes Buch lesen Infinity Folio passt sich jedem Moment an. Das speziell für das iPad mini entwickelte Infinity Folio ist ab dem Verkaufsstart in Apple Stores und online in ausgewählten Märkten weltweit erhältlich; bis Ende des Jahres wird es auch im weiteren Einzelhandel verfügbar sein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261028278545/de/

Belkin announces Infinity Folio for iPad mini

Für jeden Blickwinkel konzipiert

Das Herzstück des Infinity Folio ist seine abnehmbare Hülle ein elegantes Stück Technik, das die Vielseitigkeit des iPad mini auf ein neues Niveau hebt. Belkin hat ein "Easy-Angle"-Scharnier mit automatischem Magnetverschluss entwickelt, das das iPad mini in verschiedenen Betrachtungswinkeln stabil hält, von denen jeder für einen anderen Moment des Tages konzipiert ist. Aufrechte Positionen eignen sich zum Streamen Ihrer Lieblingsserie oder zur Teilnahme an einem Videoanruf, während flachere Winkel zum Tippen, Lesen oder Skizzieren gedacht sind. Jeder Winkel rastet fest ein, ohne zu verrutschen oder zu wackeln. Die Hülle lässt sich in Sekundenschnelle anbringen und abnehmen, sodass sich das Infinity Folio je nach Bedarf jederzeit von einer Schutzhülle in einen vielseitigen Ständer verwandeln lässt. Das Scharnier wurde in mehr als 10.000 Zyklen getestet, um Tag für Tag zuverlässig zu funktionieren.**

Schutz, wunderschön klar

Eine mattierte, durchscheinende Rückseite aus hochwertigem Polycarbonat verfügt über eine sanfte, edle Oberfläche, die die Farbe des iPad mini durchscheinen lässt und gleichzeitig vor alltäglichen Abnutzungserscheinungen schützt. Das Infinity Folio schützt das Gerät rundum und bietet einen Fallschutz aus einer Höhe von bis zu 2 Metern (6,6 Fuß)*. Verstärkte Ecken aus strapazierfähigem thermoplastischem Polyurethan federn Stöße dort ab, wo es am wichtigsten ist, und erhöhte Kanten schützen das Display und die Kamera. Eine kratzfeste Oberfläche widersteht Abrieb und Kratzern, sodass das Infinity Folio stets gepflegt aussieht ganz gleich, ob es in eine Tasche geworfen, auf dem Weg zur Arbeit mitgenommen oder für eine Reise eingepackt wird. Präzise ausgeschnittene Aussparungen sorgen dafür, dass Tasten, Anschlüsse und die Kamera leicht erreichbar bleiben.

Intelligent, einfach, nahtlos

Durchdachte Details sorgen dafür, dass der Alltag mit dem iPad mini ganz mühelos verläuft. Ein integrierter Magnetverschluss versetzt das Gerät automatisch in den Ruhemodus, sobald die Hülle geschlossen wird, und weckt es wieder auf, sobald sie geöffnet wird. So lässt sich die Akkulaufzeit ohne zusätzlichen Aufwand schonen, und Sie können ganz einfach dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben. Die Magnete halten die Hülle zudem sicher geschlossen, wenn Sie das iPad mini transportieren.

Wesentliche Merkmale

Abnehmbare Abdeckung , die als Ständer dient

, die als Ständer dient Flexible Betrachtungswinkel dank des leicht verstellbaren Ständers

dank des leicht verstellbaren Ständers Eine mattierte Rückseite , die das Design des iPad mini zur Geltung bringt

, die das Design des iPad mini zur Geltung bringt Rundumschutz

Sturzschutz bis zu 2 Meter (6,6 Fuß)*

bis zu 2 Meter (6,6 Fuß)* Strapazierfähige, kratzfeste Oberfläche

Magnetische Abdeckung , die das Gerät automatisch in den Ruhemodus versetzt

, die das Gerät automatisch in den Ruhemodus versetzt Apple Pencil-Halterung für einfaches Einstecken, Koppeln und Aufladen

Preise und Verfügbarkeit

Infinity Folio ist ab dem 28. Oktober in den Apple Stores und unter apple.com in ausgewählten Märkten erhältlich; bis zum Jahresende wird es auch in weiteren Verkaufsstellen verfügbar sein. Es ist in den Farben "Charcoal" und "Lunar Rock" erhältlich und kostet 79,95 US-Dollar. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren.

Pressemappe

Bildmaterial steht HIER zum Download bereit.

*Die Geräte wurden auf ihre Widerstandsfähigkeit bei Stürzen aus einer Höhe von bis zu 2 m getestet. Die Tests erfolgten gemäß den MIL-STD-810G-Normen durch unabhängige externe Labore. Die Ergebnisse können abweichen.

** Interne Tests haben ergeben, dass das Scharnier bis zu 10.000 Biegevorgängen standhält und dabei funktionsfähig bleibt, ohne dass Risse auftreten. Tatsächliche Ergebnisse können abweichen.

Über Belkin

Belkin, ein auf Accessoires spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, ist seit über 40 Jahren führender Anbieter preisgekrönter Produkte in den Bereichen Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität und Audio. Belkin konzipiert und entwickelt seine Produkte in Südkalifornien und verkauft sie in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt. Der Fokus liegt dabei auf Forschung und Entwicklung, Gesellschaft, Bildung, Nachhaltigkeit und, am allerwichtigsten, den Menschen, denen sie dienen. Von den Anfängen in einer Garage in Südkalifornien im Jahr 1983 bis zum vielseitigen, globalen Technologieunternehmen von heute wir lassen uns immer noch von dem Planeten, auf dem wir leben, und der Verbindung zwischen Menschen und Technologie inspirieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261028278545/de/

Contacts:

Medienkontakt

Jen Wei

VP of Marketing

comms@belkin.com