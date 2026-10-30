PINGHU, China, Oct. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Stadt Pinghu in der chinesischen Provinz Zhejiang nahe Shanghai hat im Oktober in München eine Veranstaltung zur Zusammenführung von Unternehmen ausgerichtet. Dabei stellte sie ihr Investitionsumfeld sowie die Entwicklungs- und Förderpolitik des chinesisch-deutschen Industrieparks Pinghu vor.

Minghu Expo Hub steht kurz vor der Eröffnung.

Die Veranstaltung ist Teil der Bemühungen Pinghus, den wirtschaftlichen Austausch mit Deutschland zu fördern und ausländischen Unternehmen, die am chinesischen Markt interessiert sind, Geschäftsmöglichkeiten vor Ort aufzuzeigen.

Pinghu liegt im Nordosten der Provinz Zhejiang und grenzt auf einer Länge von 58 Kilometern an Shanghai. Die Stadt erstreckt sich über eine Fläche von 557 Quadratkilometern. Dank seiner Lage im Jangtse-Delta hat Pinghu Zugang zu einer der bedeutendsten Industrie- und Handelsregionen Chinas.

Das verarbeitende Gewerbe spielt eine wichtige Rolle für die Wirtschaft Pinghus. Zu den wichtigsten Branchen der Stadt zählen die Automobilindustrie und ihre Zulieferer, hochwertige neue Werkstoffe, CNC-Werkzeugmaschinen, die Luft- und Raumfahrt sowie Software und Informationstechnologie. Darüber hinaus sind Logistik, Gesundheitswirtschaft und Mode wichtige etablierte Wirtschaftszweige.

Der chinesisch-deutsche Industriepark Pinghu ist eine der Plattformen, über welche die Stadt die industrielle Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen ausbauen möchte. Bei der Veranstaltung in München stellte Pinghu im Rahmen seiner internationalen Investitionswerbung das wirtschaftliche Umfeld und die Förderpolitik des Industrieparks vor.

Darüber hinaus arbeitet Pinghu daran, seine Verbindungen zu Shanghai weiter auszubauen, insbesondere in den Bereichen Verkehr, industrielle Entwicklung und technische Ressourcen.

Mit Veranstaltungen wie dem Event in München möchte Pinghu seine Fertigungskompetenzen weiteren internationalen Unternehmen vorstellen und Möglichkeiten für künftige Investitionen und die industrielle Zusammenarbeit schaffen.

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