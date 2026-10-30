DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - KI-Pessimismus belastet in Tokio und Seoul

DOW JONES--Uneinheitlich präsentieren sich die Börsen in Ostasien und Australien am Freitag. Negative Vorgaben der US-Aktienmärkte lasten in vielen Fällen auf den Kursen. Beobachter sprechen von wieder erwachten Zweifeln an der Tragfähigkeit der gewaltigen KI-Investitionen, nachdem die Zahlen der Google-Mutter Alphabet gezeigt hatten, dass KI-basierte Suchen bislang wenig lukrativ sind. Die Alphabet-Aktie brach um 12,6 Prozent ein. Die Befürchtung einer neuerlichen Eskalation des Iran-Kriegs lässt derweil den Ölpreis nach einem Rücksetzer am Vortag wieder steigen, was die Stimmung an den Börsen der Region zusätzlich belastet.

An der Börse in Tokio fällt der Nikkei-225-Index um 2,4 Prozent, der breiter gefasste Topix verliert 1,3 Prozent. Die Bank of Japan hat erwartungsgemäß den Leitzins unverändert belassen. Allerdings hat sie ihre Inflationsprognose für das laufende Fiskaljahr angehoben. Zudem deuten die am Freitag veröffentlichten Verbraucherpreisdaten für den Großraum Tokio darauf hin, dass die BoJ bei ihrer Sitzung im Dezember die Zinsen anheben dürfte. Die japanische Industrieproduktion stieg derweil im September stärker als angenommen. Aktien von Softbank Group, einem prominenten KI-Investor, fallen um 5,3 Prozent. Im Chipsektor büßen Advantest, Lasertec und Kioxia 6, 9,2 und 6,3 Prozent ein.

In Seoul fällt der Kospi um 4 Prozent. Die Aktien der Chipgiganten und Indexschwergewichte SK Hynix und Samsung verbilligen sich um 6,3 und 2,3 Prozent. Samsung waren schon am Donnerstag in Reaktion auf die Zahlen des Unternehmens unter Druck geraten.

In Hongkong geht es mit dem Hang-Seng-Index um 1,7 Prozent aufwärts, der Composite-Index in Shanghai liegt 0,4 Prozent im Minus. Nach Zahlenvorlage geht es mit China Petroleum & Chemical (Sinopec) in Hongkong um 4 Prozent aufwärts. Im Technologiesektor verbessern sich Xiaomi um 4,4 und Meituan um 5,4 Prozent.

Die australische Börse schloss mit einem Plus von 0,2 Prozent. Unter den Einzelwerten brachen die Aktien der Supermarktkette Coles nach Zahlenvorlage um 7,7 Prozent ein. Die Aktien des Wettbewerbers Woolworths stiegen um 1,9 Prozent. Im Bergbausektor fielen Rio Tinto um 2,9 Prozent. Das Unternehmen hat die Untertageförderung in der Kupfermine Oyu Tolgoi wegen eines "seismischen" Ereignisses unterbrochen.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.908,10 +0,2 +2,2 06:00 Topix 500 (Tokio) 3.090,35 -1,3 +16,2 07:30 Kospi (Seoul) 5.698,05 -4,0 +35,2 07:30 Hang-Seng (Hongkong) 23.336,60 +1,7 -8,9 09:00 Shanghai-Composite 3.636,88 -0,4 -8,4 08:00 Straits-Times (Singapur) 5.371,44 -0,5 +15,6 10:00 IDX Comp. (Indonesien) 5.032,44 -1,3 -41,8 10:00 KLCI (Malaysia) 1.612,31 +0,1 -4,0 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:49 Uhr % YTD EUR/USD 1,1182 +0,0 1,1178 1,1143 -4,8 EUR/JPY 176,31 +0,0 176,29 175,91 -4,2 EUR/GBP 0,8354 0,0 0,8354 0,8362 -4,1 USD/JPY 157,64 -0,0 157,69 157,85 +0,6 USD/KRW 1.335,30 -0,3 1.339,28 1.336,12 -7,3 USD/CNY 6,6583 -0,0 6,6610 6,6613 -4,8 USD/CNH 6,6536 -0,0 6,6558 6,6575 -4,6 USD/HKD 7,8463 +0,0 7,8458 7,8457 +0,8 AUD/USD 0,7033 +0,1 0,7027 0,7043 +5,4 NZD/USD 0,5634 +0,0 0,5633 0,5619 -2,1 BTC/USD 78.609,86 -0,3 78.840,68 79.754,78 -10,4 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 103,21 +1,2 1,21 102,00 Brent/ICE 116,03 +1,0 1,15 114,88 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.006,35 -0,4 -14,07 4.020,42 Silber 51,64 -1,4 -0,74 52,39 Platin 1.462,89 -1,7 -24,86 1.487,75 (Angaben ohne Gewähr) ===

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October 30, 2026 01:41 ET (05:41 GMT)

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