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Dow Jones News
30.10.2026 07:15 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - KI-Pessimismus belastet in Tokio und Seoul

DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - KI-Pessimismus belastet in Tokio und Seoul

DOW JONES--Uneinheitlich präsentieren sich die Börsen in Ostasien und Australien am Freitag. Negative Vorgaben der US-Aktienmärkte lasten in vielen Fällen auf den Kursen. Beobachter sprechen von wieder erwachten Zweifeln an der Tragfähigkeit der gewaltigen KI-Investitionen, nachdem die Zahlen der Google-Mutter Alphabet gezeigt hatten, dass KI-basierte Suchen bislang wenig lukrativ sind. Die Alphabet-Aktie brach um 12,6 Prozent ein. Die Befürchtung einer neuerlichen Eskalation des Iran-Kriegs lässt derweil den Ölpreis nach einem Rücksetzer am Vortag wieder steigen, was die Stimmung an den Börsen der Region zusätzlich belastet.

An der Börse in Tokio fällt der Nikkei-225-Index um 2,4 Prozent, der breiter gefasste Topix verliert 1,3 Prozent. Die Bank of Japan hat erwartungsgemäß den Leitzins unverändert belassen. Allerdings hat sie ihre Inflationsprognose für das laufende Fiskaljahr angehoben. Zudem deuten die am Freitag veröffentlichten Verbraucherpreisdaten für den Großraum Tokio darauf hin, dass die BoJ bei ihrer Sitzung im Dezember die Zinsen anheben dürfte. Die japanische Industrieproduktion stieg derweil im September stärker als angenommen. Aktien von Softbank Group, einem prominenten KI-Investor, fallen um 5,3 Prozent. Im Chipsektor büßen Advantest, Lasertec und Kioxia 6, 9,2 und 6,3 Prozent ein.

In Seoul fällt der Kospi um 4 Prozent. Die Aktien der Chipgiganten und Indexschwergewichte SK Hynix und Samsung verbilligen sich um 6,3 und 2,3 Prozent. Samsung waren schon am Donnerstag in Reaktion auf die Zahlen des Unternehmens unter Druck geraten.

In Hongkong geht es mit dem Hang-Seng-Index um 1,7 Prozent aufwärts, der Composite-Index in Shanghai liegt 0,4 Prozent im Minus. Nach Zahlenvorlage geht es mit China Petroleum & Chemical (Sinopec) in Hongkong um 4 Prozent aufwärts. Im Technologiesektor verbessern sich Xiaomi um 4,4 und Meituan um 5,4 Prozent.

Die australische Börse schloss mit einem Plus von 0,2 Prozent. Unter den Einzelwerten brachen die Aktien der Supermarktkette Coles nach Zahlenvorlage um 7,7 Prozent ein. Die Aktien des Wettbewerbers Woolworths stiegen um 1,9 Prozent. Im Bergbausektor fielen Rio Tinto um 2,9 Prozent. Das Unternehmen hat die Untertageförderung in der Kupfermine Oyu Tolgoi wegen eines "seismischen" Ereignisses unterbrochen. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.908,10  +0,2    +2,2      06:00 
Topix 500 (Tokio)     3.090,35  -1,3   +16,2      07:30 
Kospi (Seoul)       5.698,05  -4,0   +35,2      07:30 
Hang-Seng (Hongkong)   23.336,60  +1,7    -8,9      09:00 
Shanghai-Composite     3.636,88  -0,4    -8,4      08:00 
Straits-Times (Singapur)  5.371,44  -0,5   +15,6      10:00 
IDX Comp. (Indonesien)   5.032,44  -1,3   -41,8      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.612,31  +0,1    -4,0      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Do, 8:49 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1182  +0,0   1,1178     1,1143  -4,8 
EUR/JPY           176,31  +0,0   176,29     175,91  -4,2 
EUR/GBP           0,8354  0,0   0,8354     0,8362  -4,1 
USD/JPY           157,64  -0,0   157,69     157,85  +0,6 
USD/KRW          1.335,30  -0,3  1.339,28    1.336,12  -7,3 
USD/CNY           6,6583  -0,0   6,6610     6,6613  -4,8 
USD/CNH           6,6536  -0,0   6,6558     6,6575  -4,6 
USD/HKD           7,8463  +0,0   7,8458     7,8457  +0,8 
AUD/USD           0,7033  +0,1   0,7027     0,7043  +5,4 
NZD/USD           0,5634  +0,0   0,5633     0,5619  -2,1 
BTC/USD          78.609,86  -0,3 78.840,68    79.754,78 -10,4 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex          103,21  +1,2    1,21     102,00 
Brent/ICE          116,03  +1,0    1,15     114,88 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.006,35  -0,4   -14,07    4.020,42 
Silber            51,64  -1,4   -0,74      52,39 
Platin           1.462,89  -1,7   -24,86    1.487,75 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

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October 30, 2026 01:41 ET (05:41 GMT)

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