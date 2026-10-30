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Die U.S. Energy Information Administration, die Statistikbehörde des US-Energieministeriums, bringt das Problem auf den Punkt: China fördert rund 70% der weltweiten Seltenen Erden und verarbeitet etwa 90% davon.¹

BEZAHLTE WERBUNG. Dieser Artikel ist eine bezahlte Mitteilung, die im Auftrag von Deep Sea Minerals Corp. ("SEAS" oder das "Unternehmen") verbreitet wurde und von oder im Namen von SEAS erstellt und finanziert wurde. Es handelt sich nicht um unabhängigen redaktionellen Inhalt. Leser sollten diesen Artikel nicht als alleinige Grundlage für eine Anlageentscheidung heranziehen. Bitte beachten Sie die nachstehenden Warnhinweise.





Dasselbe Muster zeigt sich bei den Metallen, auf denen unser Alltag und die moderne Verteidigung beruhen. China kontrolliert 80% der weltweiten Kobaltraffination.² Das Land verfügt über mehr als 60% der weltweiten Verarbeitungskapazitäten für Kobalt, Lithium und Mangan.³ Chinesische Unternehmen kontrollieren rund 65% der Raffineriekapazitäten in Indonesien, dem Land, das etwa 60% des weltweit geförderten Nickels liefert.4?5



Peking hat bereits gezeigt, dass es diese Stellung nutzt. China hat Exportkontrollen für kritische Mineralien und Verarbeitungstechnologien eingeführt und Ende 2025 Kontrollen verhängt, die sich direkt gegen Endnutzer im US-Verteidigungssektor richten. Die Beschränkungen für zivile Abnehmer wurden später gelockert, das Verbot für den militärischen Bereich blieb jedoch bestehen.²



Vor dieser Abhängigkeit stehen die Vereinigten Staaten heute. Eine Batterie, ein Bauteil für das Stromnetz oder ein Verteidigungssystem kann auf Erz aus einem Dutzend befreundeter Länder beruhen und trotzdem von einem einzigen Verarbeitungsland abhängen.6 Erreicht eine Abhängigkeit diese Größenordnung, behandeln Regierungen die Versorgung nicht mehr als Frage des Marktes, sondern als Frage der nationalen Sicherheit.



Washington hat diesen Schritt vollzogen. Eine Executive Order vom April 2025 erklärte kritische Mineralien vom Meeresboden zu einer Angelegenheit der nationalen Sicherheit7, die US-Behörde NOAA änderte im Januar 2026 ihre Vorschriften, sodass Unternehmen Explorationslizenzen und Genehmigungen für die kommerzielle Gewinnung gleichzeitig beantragen können8, und mit Project Vault entstand eine 12 Milliarden US-Dollar schwere Reserve, die Nickel, Kobalt und Seltene Erden bevorraten soll.



Die Vereinigten Staaten suchen auf dem Meeresboden nach Metallen, die nie eine chinesische Lieferkette durchlaufen. Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7 | OTCQB: DSEAF | FSE: X450) hat bei der NOAA einen Antrag auf eine Explorationslizenz gestellt, der den Status der "Substantial Compliance" erreicht hat, und kündigte am 26. Oktober 2026 eine geplante Notierung in den USA sowie ein öffentliches Angebot an.¹°?¹¹

Deep Sea Minerals Corp. - (WKN: A420P7)

Investment-Highlights

? Börsenkürzel: WKN: A420P7 | OTCQB: DSEAF | FSE: X450

? Der Engpass: China verarbeitet etwa 90% der weltweiten Seltenen Erden und kontrolliert 80% der weltweiten Kobaltraffination.¹?²

? Antwort der US-Politik: Die Executive Order vom April 2025 zu kritischen Mineralien vom Meeresboden soll eine Versorgung im eigenen Land und bei Verbündeten aufbauen, die außerhalb dieses Engpasses liegt.7

? NOAA "Substantial Compliance": Die NOAA stellte am 26. Mai 2026 (bekanntgegeben am 1. Juni 2026) fest, dass sich der DSHMRA-Antrag des Unternehmens für ein definiertes Gebiet der Clarion-Clipperton-Zone in "Substantial Compliance" befindet. Am 17. Juli 2026 reichte das Unternehmen einen geänderten Antrag ein, der nach eigener Einschätzung die ergänzenden Informationsanforderungen der NOAA vollständig erfüllt. Dies ist weder eine Lizenz noch eine Genehmigung.¹°?¹²

? Einreichung im Verteidigungsbereich: Am 20. März 2026 reichte SEAS eine Antwort auf die Ausschreibung des U.S. Defense Industrial Base Consortium für eine inländische Versorgung mit verteidigungsrelevantem Nickel sowie für eine Kommerzialisierungsanlage ein.¹³

? Zweite Jurisdiktion: Auf den Cookinseln wurde eine Tochtergesellschaft gegründet, um einen Antrag auf eine Explorationslizenz voranzutreiben, der noch nicht eingereicht wurde.¹4?¹²

? US-Kapitalmarkt: Antrag auf Notierung am Nasdaq Capital Market am 29. Mai 2026; endgültige Genehmigung (Final Receipt) für einen Basisprospekt über 50 Mio. CAD am 28. Juli 2026; in den USA berichtspflichtig nach Einreichung des Formulars F-10; geplante Notierung in den USA und öffentliches Angebot am 26. Oktober 2026 angekündigt.¹5?¹6?¹7?¹¹

Warum China bei der Verarbeitung im Vorteil ist

Die naheliegende Antwort auf die Rohstoffabhängigkeit lautet, mehr Minen zu erschließen. Das allein reicht jedoch nicht aus. Raffination, Trennung und Magnetherstellung sind kapitalintensiv, technisch anspruchsvoll und nur langsam nachzubauen, und genau deshalb verschafft die Kontrolle über diese Stufen geopolitischen Einfluss.6



Analysten des Council on Foreign Relations beschreiben die Aufgabe so: China muss überholt werden, anstatt der chinesischen Dominanz langsam hinterherzulaufen, denn wer Stufe für Stufe nach Chinas Regeln aufholen will, verliert.¹8 Das Magazin Fortune fasste die Lage Anfang 2026 zusammen: Bei der Verarbeitung Seltener Erden liegt China weit vorn, und die Vereinigten Staaten liegen weit zurück.¹?



Die Folgen reichen direkt bis ins Pentagon. Ab dem 1. Januar 2027 untersagt Section 854 des National Defense Authorization Act US-Rüstungsunternehmen, Endprodukte zu liefern, die Neodym-Eisen-Bor- oder Samarium-Kobalt-Magnete mit Rohstoffen chinesischen Ursprungs enthalten, und Vertreter des US-Verteidigungsministeriums haben erklärt, dass Ausnahmegenehmigungen "selten" sein werden.²°?²¹

Warum Washington auf den Meeresboden setzt

Eine neue Bezugsquelle hilft nur, wenn sie außerhalb des bestehenden Engpasses liegt. Die meisten naheliegenden Lagerstätten an Land sind bereits kartiert, vergeben oder in bestehende Verarbeitungsketten eingebunden. Der Tiefseeboden ist eine große Rohstoffbasis, deren Erschließung die Vereinigten Staaten im Rahmen ihres eigenen Rechtsrahmens vorantreiben wollen.



In 4.000 bis 6.000 Metern Tiefe liegen im Pazifik kartoffelgroße polymetallische Knollen lose auf dem Meeresboden, und jede von ihnen enthält Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan.²² In der Clarion-Clipperton-Zone (CCZ), einer Region zwischen Hawaii und Mexiko, die etwa so groß ist wie das US-amerikanische Festland, werden schätzungsweise 21 Milliarden Tonnen (Trockengewicht) Knollen vermutet, die möglicherweise mehr Nickel, Kobalt und Mangan enthalten als alle bekannten Reserven an Land zusammen.²³?²² Dabei handelt es sich um regionale Schätzungen Dritter und nicht um Mineralressourcen, die SEAS (WKN: A420P7) hält.



Sollte eine Gewinnung im kommerziellen Maßstab gelingen, wäre eine Knolle, die im Rahmen eines US-Genehmigungsverfahrens gewonnen wird, eine Quelle für Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan, die nicht aus der Lieferkette eines Konkurrenten stammt. Allerdings hat bislang kein Unternehmen der Branche Tiefseebergbau im kommerziellen Maßstab nachgewiesen, und im Rahmen des NOAA-Regimes wurden bislang keine Genehmigungen für die kommerzielle Gewinnung erteilt.¹²

Wo SEAS heute steht

SEAS (WKN: A420P7) hat sich an zwei konkreten Punkten des US-Ansatzes positioniert.



Der erste ist das Genehmigungsverfahren. Am 23. März 2026 stellte die US-Tochtergesellschaft des Unternehmens bei der NOAA einen Antrag auf eine Explorationslizenz für ein definiertes Gebiet der CCZ.²4 Am 26. Mai 2026 stellte die NOAA fest, dass sich der Antrag in "Substantial Compliance" befindet, und am 17. Juli 2026 reichte das Unternehmen einen geänderten Antrag ein, der nach eigener Einschätzung die ergänzenden Informationsanforderungen der NOAA vollständig erfüllt.¹°?¹² Das Unternehmen ist der Ansicht, zu den wenigen börsennotierten Unternehmen zu gehören, die von der NOAA eine Feststellung der "Substantial Compliance" für einen Antrag im Rahmen des NOAA-Regelwerks für Unterwasser-Mineralrechte in internationalen Gewässern erhalten haben; diese Einschätzung beruht auf öffentlichen Einreichungen in Kanada und den Vereinigten Staaten, und Unternehmen in anderen Jurisdiktionen könnten ebenfalls solche Feststellungen erhalten haben.¹²

Der zweite ist die Nachfrageseite. Am 20. März 2026 reichte SEAS (WKN: A420P7) eine Antwort auf eine Ausschreibung des U.S. Defense Industrial Base Consortium für eine inländische Versorgung mit verteidigungsrelevantem Nickel sowie für eine Kommerzialisierungsanlage ein.¹³ Damit verbindet das Unternehmen sein Antragsgebiet mit einem erklärten Beschaffungsinteresse des US-Militärs, die Abhängigkeit von wenigen ausländischen Bezugsquellen zu verringern.



Zudem verfolgt SEAS (WKN: A420P7) eine zweite Jurisdiktion. Im Februar 2026 vereinbarten die Regierung der Cookinseln und die Vereinigten Staaten offiziell eine Zusammenarbeit bei der Erforschung kritischer Mineralien und der Sicherheit von Lieferketten.²5 SEAS (WKN: A420P7) hat auf den Cookinseln eine Tochtergesellschaft gegründet, um dort einen Antrag auf eine Explorationslizenz voranzutreiben, der noch nicht formell eingereicht wurde.¹4?¹²



Die Verantwortlichen bei SEAS (WKN: A420P7) haben diese Art von Arbeit schon einmal gemacht. CEO James Deckelman war mehr als 25 Jahre in der Tiefwasser-Öl- und -Gasindustrie bei ConocoPhillips, BP und Talisman Energy tätig und arbeitete in Tiefen von bis zu 3.000 Metern, mit genau der Offshore-Ingenieurtechnik, auf der die Knollengewinnung aufbaut.²6 Strategic Advisor John G. Vonglis ist der ehemalige Chief Financial Officer des U.S. Department of Energy.²7



Eine Feststellung der "Substantial Compliance" ist weder eine Lizenz noch eine sonstige Genehmigung zur Aufnahme von Offshore-Arbeiten. Bevor die NOAA eine Explorationslizenz erteilen kann, unterliegt der Antrag weiterhin einer abschließenden Feststellung der vollständigen Konformität (Full Compliance), der Konsultation von Bundesbehörden, einer kartellrechtlichen Prüfung, einer öffentlichen Kommentierungsfrist, einer Zertifizierung sowie der Erstellung eines Entwurfs und einer endgültigen Fassung einer Umweltverträglichkeitsstudie (Environmental Impact Statement) und öffentlichen Anhörungen. Die Nasdaq-Notierung wurde beantragt, nicht genehmigt. SEAS (WKN: A420P7) hält derzeit keine Mineralrechte oder Betriebsgenehmigungen in einer ausschließlichen Wirtschaftszone oder in internationalen Gewässern und hat keine Offshore-Aktivitäten aufgenommen, und Umsätze aus einer kommerziellen Produktion könnten, sofern sie überhaupt erzielt werden, nach der Vergabe von Konzessionen durch die jeweiligen Gaststaaten noch bis zu weitere 10 Jahre auf sich warten lassen.¹²

Die geplante Notierung in den USA

Am 29. Mai 2026 beantragte das Unternehmen die Notierung am Nasdaq Capital Market¹5 und bewirbt sich damit um einen Platz an der gemessen an der Marktkapitalisierung zweitgrößten Börse der Welt.²8 Am 28. Juli 2026 erhielt es die endgültige Genehmigung (Final Receipt) für einen Basisprospekt (Base Shelf Prospectus) über 50 Mio. CAD.¹6 Im August reichte es bei der US-Börsenaufsicht SEC eine Registrierungserklärung auf Formular F-10 ein und ist seitdem in den USA berichtspflichtig.¹7



Am 26. Oktober 2026 kündigte SEAS (WKN: A420P7) eine geplante Notierung in den USA sowie ein öffentliches Angebot an. Dazu reichte das Unternehmen einen vorläufigen Prospektnachtrag für ein Angebot von American Depositary Shares (ADS) und Optionsscheinen ein, verbunden mit der geplanten Notierung dieser ADS an einer nationalen US-Wertpapierbörse.¹¹



Für ein Unternehmen, dessen Aktien bislang an der kanadischen CSE und im US-Freiverkehr (OTCQB) gehandelt werden, wäre das der Schritt auf den größten Kapitalmarkt der Welt, vor US-Privatanleger und institutionelle Investoren, die die meisten kleinen kanadischen Rohstoffunternehmen nie erreichen. Aus unserer Sicht ist das einer der wichtigsten Schritte, die ein Unternehmen dieser Größe gehen kann, und er erfolgt, bevor die meisten Anleger überhaupt von dem Unternehmen gehört haben. Die geplante Notierung steht noch aus.

Warum das jetzt wichtig ist

Die Vereinigten Staaten sind bei etwa 90% ihrer Verarbeitung Seltener Erden sowie beim Großteil der Raffination ihrer Batterie- und Verteidigungsmetalle auf China angewiesen.¹?² Washington hat mit einer Executive Order, neuen NOAA-Vorschriften, einer 12 Milliarden US-Dollar schweren Reserve und einer Frist für die Rüstungsindustrie reagiert, die am 1. Januar 2027 in Kraft tritt.7?8???²° SEAS (WKN: A420P7) hat in diesem System einen Antrag, der den Status der "Substantial Compliance" erreicht hat, eine eingereichte Antwort auf die Nickel-Ausschreibung des Pentagons und eine am 26. Oktober 2026 angekündigte geplante Notierung in den USA.¹°?¹³?¹¹



Aus unserer Sicht sind nur wenige Unternehmen dieser Größe so direkt innerhalb einer nationalen Sicherheitspriorität der USA positioniert. Die geplante Notierung in den USA wird SEAS (WKN: A420P7) vor ein deutlich größeres Publikum bringen. Froh, gehandelt zu haben, werden diejenigen sein, die diese Geschichte verstanden haben, bevor dieses Publikum kommt.



Anlegern wird ausdrücklich empfohlen, vor jeder Anlageentscheidung die Risikofaktoren in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens zu prüfen, die unter www.sedarplus.ca abrufbar sind, einschließlich des Basisprospekts (Shelf Prospectus) und des Prospektnachtrags (Prospectus Supplement).

Deep Sea Minerals Corp. - (WKN: A420P7)

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Quellen

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=6530 https://www.csis.org/analysis/chinas-new-rare-earth-and-magnet-restrictions-threaten-us-defense-supply-chains https://www.visualcapitalist.com/china-still-dominates-critical-mineral-refining-in-2030/ https://think.ing.com/articles/nickel-still-capped-by-surplus/ https://chinaglobalsouth.com/analysis/indonesia-ev-supply-chain-nickel-impacts/ https://www.caixabankresearch.com/en/economics-markets/commodities/chinas-alchemy-how-it-transforms-critical-minerals-global-power https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/unleashing-americas-offshore-critical-minerals-and-resources/ https://www.federalregister.gov/documents/2026/01/21/2026-01044/deep-seabed-mining-revisions-to-regulations-for-exploration-license-and-commercial-recovery-permit https://www.exim.gov/news/week-review-project-vault-and-strategic-critical-mineral-reserve https://www.mining.com/deep-sea-minerals-gets-noaa-compliance-determination/ https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0002115923/000121390026112356/ea030960901ex99-1.htm (Deep Sea Minerals Corp., "Deep Sea Minerals Announces Proposed U.S. Listing and Public Offering", Pressemitteilung, 26. Oktober 2026) Deep Sea Minerals Corp., "Deep Sea Minerals Clarifies Disclosure at the Request of the BCSC", Pressemitteilung, 27. Juli 2026: https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/markets-news/GlobeNewswire/3488331/deep-sea-minerals-clarifies-disclosure-at-the-request-of-the-bcsc/ https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-response-to-u-s-defense-industrial-base-consortium-solicitation-for-critical-minerals/ https://www.globenewswire.com/news-release/2026/04/08/3269997/0/en/DEEP-SEA-MINERALS-CORP-ESTABLISHES-COOK-ISLANDS-SUBSIDIARY-TO-ADVANCE-CONCESSION-APPLICATION-PROCESS.html https://www.bnnbloomberg.ca/press-releases/2026/05/29/deep-sea-minerals-corp-announces-application-to-list-on-the-nasdaq-capital-market/ https://www.globenewswire.com/news-release/2026/07/30/3335940/0/en/deep-sea-minerals-corp-files-final-base-shelf-prospectus-and-receives-final-receipt.html https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/stocks/SEAS-CN/pressreleases/3632528/deep-sea-minerals-corp-files-form-f-10-registration-statement-with-us-securities-and-exchange-commission-becoming-a-us-reporting-company/ https://www.cfr.org/reports/leapfrogging-chinas-critical-minerals-dominance https://fortune.com/2026/03/11/china-us-rare-earth-processing-critical-minerals/ https://www.jdsupra.com/legalnews/dod-releases-final-rule-prohibiting-the-8421015/ https://rareearthexchanges.com/news/the-pentagons-rare-earth-ultimatum-ban-on-chinese-materials-by-2027/ https://isa.org.jm/exploration-contracts/polymetallic-nodules/ https://www.usgs.gov/publications/deep-ocean-polymetallic-nodules-and-cobalt-rich-ferromanganese-crusts-global-ocean-new https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-application-to-noaa-under-deep-seabed-hard-mineral-resources-act/ https://www.stockwatch.com/News/Item/Z-C!SEAS-3783870/C/SEAS https://briefglance.com/articles/oil-veteran-james-deckelman-takes-helm-at-copperhead-resources https://www.globenewswire.com/news-release/2026/04/06/3268352/0/en/DEEP-SEA-MINERALS-CORP-APPOINTS-FORMER-DEPARTMENT-OF-ENERGY-CFO-JOHN-G-VONGLIS-AS-STRATEGIC-ADVISOR.html https://www.fidelity.com/learning-center/smart-money/what-is-nasdaq

WARNHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Einschätzungen von Deep Sea Minerals Corp. hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. In einigen Fällen können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch Wörter oder Formulierungen wie "kann", "könnte", "wird", "erwartet", "antizipiert", "schätzt", "beabsichtigt", "plant", "weist darauf hin", "strebt an", "glaubt", "prognostiziert" oder "wahrscheinlich" sowie durch deren Verneinungen oder grammatikalische Abwandlungen oder ähnliche Ausdrücke erkannt werden, die zur Kennzeichnung zukunftsgerichteter Aussagen verwendet werden. Nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen enthalten jedoch solche Begriffe. Deep Sea Minerals Corp. hat diese zukunftsgerichteten Aussagen auf Grundlage seiner aktuellen Erwartungen und Prognosen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und finanzieller Entwicklungen getroffen, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie Auswirkungen auf seine Finanzlage, seine Geschäftsergebnisse, seine Geschäftstätigkeit, seine Perspektiven und seinen Finanzierungsbedarf haben könnten.

Zu den in diesem Artikel enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen über die Pläne und Strategien von Deep Sea Minerals Corp., den Fortschritt des Antrags auf eine Explorationslizenz in der Clarion-Clipperton-Zone (CCZ) im Rahmen des US-amerikanischen Genehmigungsverfahrens, die Qualifikationen und Erfahrungen des Managementteams und der Berater des Unternehmens, die Relevanz von Ingenieurtechnik aus der Tiefwasser-Öl- und Gasindustrie für die Gewinnung polymetallischer Knollen am Meeresboden, den möglichen Erwerb von Rechten zur Exploration oder Gewinnung von Unterwasser-Mineralvorkommen, das geplante öffentliche Angebot von American Depositary Shares und Optionsscheinen in den USA sowie dessen Abschluss, Zeitpunkt, Umfang und Bedingungen, den Abschluss zukünftiger Finanzierungen von Deep Sea Minerals Corp. sowie die geplante Notierung des Unternehmens an einer nationalen US-Wertpapierbörse einschließlich der Genehmigung dieser Notierung.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sowie weitere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen von Deep Sea Minerals Corp. unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen, seiner Wahrnehmung historischer Entwicklungen, der aktuellen Marktbedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie weiterer Faktoren, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen derzeit als angemessen und vernünftig erachtet. Trotz eines sorgfältigen Prozesses bei der Erstellung und Überprüfung der zukunftsgerichteten Aussagen kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die zugrunde liegenden Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen als zutreffend erweisen. Zu den wesentlichen Faktoren, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen und die Erwartungen des Managements beruhen, zählen unter anderem Annahmen hinsichtlich günstiger Betriebsbedingungen, des Erhalts erforderlicher Genehmigungen, Lizenzen oder Zustimmungen Dritter zu vorteilhaften Bedingungen, der Verfügbarkeit von Ausrüstung, der Fähigkeit von Deep Sea Minerals Corp., Finanzierungen zu akzeptablen Konditionen zu erhalten, Wechselkurs- und Zinsentwicklungen, der Auswirkungen des Wettbewerbs, Veränderungen und Trends innerhalb der Branche von Deep Sea Minerals Corp. sowie der globalen Wirtschaft, Änderungen von Gesetzen, Vorschriften, Regelwerken und internationalen Standards, der Fähigkeit des Unternehmens, seinen Marktanteil auszubauen, Schlüsselmitarbeiter zu halten, potenzieller Transaktionsmöglichkeiten, des Explorationspotenzials sowie der Entwicklung von Rohstoffpreisen.

Die in diesem Artikel enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen zwangsläufig auf einer Reihe von Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen, die Deep Sea Minerals Corp. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels als angemessen und vernünftig erachtet hat. Sie unterliegen zudem bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit dargestellten Erwartungen abweichen. Hierzu zählen insbesondere die Risikofaktoren und Unsicherheiten, die unter "Risk Factors" im Canadian Securities Exchange Form 2A Listing Statement von Deep Sea Minerals Corp. vom 19. Januar 2026 ("Listing Statement"), im geänderten und neu gefassten Annual Information Form für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr vom 27. Juli 2026 ("A&R AIF") sowie im endgültigen Short Form Base Shelf Prospectus vom 28. Juli 2026 ("Shelf Prospectus") sowie im am 26. Oktober 2026 eingereichten vorläufigen Prospektnachtrag ("Prospektnachtrag") beschrieben sind. Kopien dieser Dokumente sind im Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar. Zu den weiteren Risiken zählen unter anderem Kapitalbedarf und Finanzierungsrisiken, Genehmigungs- und Lizenzierungsrisiken, regulatorische Zulassungen für die Produktion, Risiken im Zusammenhang mit Ressourcen- und Eigentumsrechten, fortlaufende operative Verluste, allgemeine Geschäftsrisiken, rechtliche, politische und gesellschaftliche Instabilität, umfassende staatliche Regulierung, operative Risiken der Unterwasser-Rohstoffentwicklung, Risiken durch Naturereignisse, Risiken einer Beschlagnahmung von Vermögenswerten oder eines erzwungenen Verkaufs, Ausfälle von Ausrüstung und technologische Überalterung, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonen, die Abhängigkeit von Beratern und Auftragnehmern, Risiken durch strategische Veränderungen und Restrukturierungen, eine unsichere Marktnachfrage nach Mineralien, Verzögerungen beim Verkauf und der Vermarktung von Mineralien, Unsicherheiten bei Mineralressourcenschätzungen, zusätzliche Faktoren, die Ressourcenschätzungen beeinflussen können, unzureichender Versicherungsschutz, Prozess- und Haftungsrisiken, Anfälligkeit für Leerverkaufsaktivitäten sowie Risiken im Zusammenhang mit Geschäftserweiterungen und Integrationsprozessen.

Sollte eines dieser Risiken oder eine dieser Unsicherheiten eintreten oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Einschätzungen, Schätzungen oder Annahmen als unzutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten Entwicklungen abweichen. Die oben genannten Risiken, Unsicherheiten, Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen sowie die ausführlicher unter "Risk Factors" im Listing Statement, im A&R AIF, im Shelf Prospectus und im Prospektnachtrag beschriebenen Faktoren sollten von den Lesern sorgfältig berücksichtigt werden. Obwohl Deep Sea Minerals Corp. versucht hat, wesentliche Risikofaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse oder zukünftige Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen dargestellten Erwartungen abweichen, kann es weitere Risikofaktoren geben, die Deep Sea Minerals Corp. derzeit nicht bekannt sind oder die das Unternehmen gegenwärtig als nicht wesentlich einstuft, die jedoch ebenfalls dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse oder zukünftige Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen Entwicklungen abweichen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den darin erwarteten Entwicklungen abweichen können. Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen, die ausschließlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels gelten. Die in diesem Artikel enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln unsere Erwartungen zum Datum dieses Artikels wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Wir übernehmen keinerlei Absicht, Verpflichtung oder Zusage, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Umstände zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen ausdrücklich vorgeschrieben.

WARNHINWEIS ZU RESSOURCENSCHÄTZUNGEN

Die in diesem Artikel genannten Ressourcenschätzungen, einschließlich der Schätzungen zum Umfang polymetallischer Knollen und deren Metallgehalt in der Clarion-Clipperton-Zone sowie in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) der Cookinseln, stammen aus den jeweils angegebenen Drittquellen und wurden weder verifiziert noch als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven von SEAS im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects klassifiziert. Eine qualifizierte Person (Qualified Person) hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven des Unternehmens einzustufen, und das Unternehmen behandelt diese Schätzungen auch nicht als solche. Es besteht keine Gewissheit, dass weitere Explorationsarbeiten zur Abgrenzung von Mineralressourcen oder Mineralreserven in den vom Unternehmen beantragten Gebieten führen werden.

Haftungsausschluss

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieser Artikel enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten der Deep Sea Minerals Corp. hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. In einigen Fällen können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch Wörter oder Formulierungen wie "kann", "könnte", "wird", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "anzeigen", "anstreben", "glauben", "vorhersagen" oder "wahrscheinlich" sowie deren Verneinungen oder grammatikalische Variationen oder andere ähnliche Ausdrücke identifiziert werden, die dazu bestimmt sind, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Wörter enthalten. Deep Sea Minerals Corp. hat diese zukunftsgerichteten Aussagen auf Grundlage ihrer aktuellen Erwartungen und Prognosen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und finanzieller Trends erstellt, von denen sie glaubt, dass sie ihre finanzielle Lage, ihre Betriebsergebnisse, ihre Geschäftstätigkeit, ihre Perspektiven und ihren Finanzierungsbedarf beeinflussen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Artikel umfassen unter anderem Aussagen über die Pläne und Strategien der Deep Sea Minerals Corp., die potenzielle Erlangung von Explorations- oder Abbaurechten für Meeresbodenmineralien sowie die potenzielle Annahme der von Deep Sea Minerals Corp. eingereichten Antwort auf die Ausschreibung des U.S. Defense Industrial Base Consortium und die daraus resultierenden Vorteile.

Diese zukunftsgerichteten Informationen sowie andere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen der Deep Sea Minerals Corp. unter Berücksichtigung ihrer Erfahrungen und Wahrnehmungen historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die sie derzeit unter den gegebenen Umständen als angemessen und vernünftig erachtet. Trotz eines sorgfältigen Prozesses zur Erstellung und Überprüfung der zukunftsgerichteten Informationen kann nicht gewährleistet werden, dass die zugrunde liegenden Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen zutreffend sind. Wesentliche Faktoren, die den zukunftsgerichteten Informationen und den Erwartungen des Managements zugrunde liegen, umfassen unter anderem Annahmen hinsichtlich der günstigen Entwicklung der operativen Bedingungen; des Erhalts erforderlicher Genehmigungen, Lizenzen oder Zustimmungen Dritter zu günstigen Bedingungen; der Verfügbarkeit von Ausrüstung; der Fähigkeit der Deep Sea Minerals Corp., Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu sichern; Wechselkurs- und Zinsentwicklungen; der Auswirkungen des Wettbewerbs; der Veränderungen und Trends in der Branche der Deep Sea Minerals Corp. und der globalen Wirtschaft; Änderungen von Gesetzen, Regeln, Vorschriften und globalen Standards; der Fähigkeit der Deep Sea Minerals Corp., ihren Marktanteil auszubauen; der Fähigkeit der Deep Sea Minerals Corp., Schlüsselpersonal zu halten; Transaktionsmöglichkeiten, Explorationspotenzial sowie Edelmetallpreise.

Die in diesem Artikel enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen, die Deep Sea Minerals Corp. zum Zeitpunkt dieses Dokuments als angemessen und vernünftig erachtet hat. Sie unterliegen zudem bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die erzielten Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit dargestellten abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Risikofaktoren und Unsicherheiten, die unter "Risk Factors" in der CSE-Listing-Erklärung (Form 2A) von Deep Sea Minerals Corp. vom 19. Januar 2026 (die "Listing-Erklärung") beschrieben sind, sowie Kapitalanforderungen und Finanzierungsrisiken; Genehmigungs- und Lizenzierungsrisiken; regulatorische Genehmigungen für die Produktion; Risiken im Zusammenhang mit Ressourcen- und Eigentumsrechten; fortlaufende operative Verluste; allgemeine Geschäftsrisiken; rechtliche, politische und gesellschaftliche Instabilität; umfangreiche staatliche Regulierung; operative Risiken der Unterwasserentwicklung; Naturgefahrenrisiken; Risiken der Vermögensbeschlagnahme oder des erzwungenen Verkaufs; Ausfall von Ausrüstung und technologische Überalterung; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Abhängigkeit von Beratern und Auftragnehmern; Risiken im Zusammenhang mit strategischen Veränderungen und Restrukturierungen; unsichere Marktnachfrage nach Mineralien; Verzögerungen beim Verkauf und bei der Verwertung von Mineralien; Unsicherheit von Mineralressourcenschätzungen; zusätzliche Faktoren, die Ressourcenschätzungen beeinflussen; unzureichender Versicherungsschutz; Risiken aus Rechtsstreitigkeiten; Anfälligkeit für Leerverkäufe; sowie Risiken im Zusammenhang mit Geschäftsausweitung und Integration. Sollte eines dieser Risiken oder eine dieser Unsicherheiten eintreten oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Einschätzungen, Schätzungen oder Annahmen als unzutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Die oben genannten Risiken, Unsicherheiten, Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen sowie die im Abschnitt "Risk Factors" der Listing-Erklärung näher beschriebenen Punkte sollten von den Lesern sorgfältig berücksichtigt werden.

Obwohl Deep Sea Minerals Corp. versucht hat, wichtige Risikofaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse oder zukünftige Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, können weitere Risikofaktoren bestehen, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder die es derzeit als nicht wesentlich erachtet, die jedoch ebenfalls dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse oder zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten abweichen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen, die nur zum Zeitpunkt dieses Artikels gelten. Die in diesem Artikel enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen unsere Erwartungen zum Zeitpunkt dieses Dokuments dar und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Wir lehnen jede Absicht oder Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer soweit dies nach geltendem kanadischem Wertpapierrecht erforderlich ist.

Haftungsausschluss

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Die Exploration und Entwicklung von Rohstoffen ist hoch spekulativ und mit einer Vielzahl erheblicher inhärenter Risiken verbunden, die dazu führen können, dass Projekte aus kommerziellen, technischen, politischen, regulatorischen oder finanziellen Gründen nicht erfolgreich entwickelt werden oder - selbst wenn sie erfolgreich entwickelt werden - über die Lebensdauer einer Mine hinweg aus den genannten Gründen wirtschaftlich nicht tragfähig bleiben. Es gibt keine Garantie dafür, dass Deep Sea Minerals Corp eine Rendite für die Aktionäre erzielen kann. Die Erfolgsaussichten sollten im Kontext der frühen Entwicklungsphase des Unternehmens bewertet werden.

Die Fähigkeit von Deep Sea Minerals Corp, Ressourcen in ausreichender Menge und Qualität zu identifizieren, um Entwicklungsmaßnahmen zu rechtfertigen, und/oder die Fähigkeit, Entwicklungsarbeiten zu beginnen und abzuschließen sowie kommerzielle Produktionsaktivitäten in einem seiner Projekte aufzunehmen und aufrechtzuerhalten, hängt von zahlreichen Faktoren ab, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Dazu gehören unter anderem der Erfolg der Exploration, die Sicherung von Finanzierungen für alle Phasen der Exploration, Entwicklung und kommerziellen Förderung, die Angemessenheit der Infrastruktur, die geologischen und metallurgischen Eigenschaften der Lagerstätten, die Verfügbarkeit von Verarbeitungstechnologien und -kapazitäten, die Verfügbarkeit von Lagerkapazitäten, Angebot und Nachfrage nach Gold und anderen Mineralien, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Einrichtungen zur Durchführung und zum Abschluss der Entwicklungsarbeiten, die Kosten für Verbrauchsmaterialien sowie Bergbau- und Verarbeitungsausrüstung, technologische und ingenieurtechnische Probleme, Unfälle, Sabotage- oder Terrorakte, zivile Unruhen und Proteste, Wechselkursschwankungen, regulatorische Änderungen, Wasserverfügbarkeit, die Verfügbarkeit und Produktivität qualifizierter Arbeitskräfte, die Erlangung erforderlicher Genehmigungen und Lizenzen (einschließlich Bergbaulizenzen) sowie politische Faktoren, einschließlich unerwarteter Änderungen von Regierungen oder staatlichen Richtlinien in Bezug auf Exploration, Entwicklung und kommerzielle Bergbauaktivitäten.

Darüber hinaus können Kostenüberschreitungen oder unerwartete Veränderungen der Rohstoffpreise während der zukünftigen Entwicklung dazu führen, dass Projekte unwirtschaftlich werden, selbst wenn sie zuvor in Machbarkeitsstudien als tragfähig eingestuft wurden. Daher besteht trotz positiver Ergebnisse aus einer oder mehreren Machbarkeitsstudien das Risiko, dass Deep Sea Minerals Corp die Entwicklung nicht abschließen und den kommerziellen Bergbaubetrieb auf einer oder mehreren Liegenschaften nicht aufnehmen kann, was erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, die finanzielle Lage, die Betriebsergebnisse und die zukünftigen Aussichten des Unternehmens haben könnte.

Für einen umfassenderen Überblick über die mit der Geschäftstätigkeit von Deep Sea Minerals Corp verbundenen Risiken wird auf die Risikofaktoren verwiesen, die im Canadian Securities Exchange Form 2A - Listing Statement vom 19. Januar 2026 (das "Listing Statement") sowie in anderen fortlaufenden Offenlegungsdokumenten beschrieben sind, die im SEDAR+-Profil von Deep Sea Minerals Corp unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

BEZAHLTE WERBUNG. Diese Mitteilung ist eine bezahlte Werbung und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Capital Gain Media Incorporated sowie deren Eigentümer, Direktoren, Mitarbeiter und Rechtsnachfolger (zusammen "Capital Gain Media") wurden von Deep Sea Minerals Corp. (das "Unternehmen") mit achthunderttausend US-Dollar (USD 800.000) zuzüglich anfallender Steuern für eine laufende Marketingkampagne vergütet, die auch die Veröffentlichung dieses Artikels umfasst. Diese Vergütung stellt einen erheblichen Interessenkonflikt in Bezug auf unsere Unparteilichkeit dar. Diese Mitteilung dient ausschließlich Unterhaltungszwecken. Investieren Sie niemals ausschließlich auf Grundlage unserer Mitteilungen.

AKTIENBESITZ. Der Eigentümer von Capital Gain Media kann Wertpapiere dieses Emittenten zu eigenen Gewinnzwecken kaufen oder verkaufen. Aus diesem Grund empfehlen wir dringend, dass Sie eigene umfassende Due-Diligence-Prüfungen durchführen und sich vor jeder Investition von einem Finanzberater oder einem zugelassenen Broker-Dealer beraten lassen. Diese Beziehung sowie die von uns erhaltene Vergütung stellen einen wesentlichen Interessenkonflikt dar, der unsere Fähigkeit zur Unparteilichkeit beeinträchtigt.

Fragen zu dieser Website können an contact@aktienwachstum.de gesendet werden. Einige Inhalte auf dieser Website enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Section 27A des Securities Act von 1993, Section 21E des Securities Exchange Act von 1934 sowie National Instrument 51-102, einschließlich Aussagen über unter anderem das erwartete fortgesetzte Wachstum des Unternehmens, den zukünftigen Erwerb von Mineralrechten in der CCZ oder der EEZ der Cookinseln, den Erhalt von Finanzierungen oder strategischer Validierung über das DIBC, die Marktwahrnehmung sowie weitere Aussagen über das Unternehmen, seine Geschäftstätigkeit, Pläne und Strategien. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Abgabe, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren. Gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 wird darauf hingewiesen, dass alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die die tatsächlichen Betriebsergebnisse eines Unternehmens erheblich beeinflussen können. Die tatsächliche Entwicklung eines Unternehmens kann wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder Ankündigungen auf dieser Website oder den darin eingebundenen Websites beschriebenen Ergebnissen abweichen. Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen können, umfassen unter anderem die Größe und das Wachstum des Marktes für die Produkte des Unternehmens, die Fähigkeit des Unternehmens, kurz- und langfristige Finanzierungen für seinen Kapitalbedarf zu sichern, Preisdruck, unvorhergesehene und/oder unerwartete Umstände sowie die Risikofaktoren und weiteren Faktoren, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der U.S. Securities and Exchange Commission dargelegt sind.

Die bisherige Wertentwicklung eines Unternehmens ist jedoch kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Informationen über ein Unternehmen, die auf dieser Website präsentiert oder besprochen werden, stammen in der Regel aus öffentlich zugänglichen Quellen. aktienwachstum.de übernimmt keine Haftung, Verantwortung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten oder besprochenen Informationen. Leser sollten sich nicht ausschließlich auf Informationen verlassen, die über unsere Website oder unsere Kommunikation bereitgestellt werden. Die von uns bereitgestellten Informationen über die vorgestellten Unternehmen sollten als Ausgangspunkt für eigene, unabhängige Recherchen genutzt werden, um sich eine eigene Meinung über Investitionen in die betreffenden Wertpapiere zu bilden. Sachliche Aussagen oder ähnliche Informationen der vorgestellten Unternehmen beziehen sich jeweils auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. aktienwachstum.de ist nicht verpflichtet, die bereitgestellten Informationen zu aktualisieren. aktienwachstum.de sowie dessen Eigentümer, Führungskräfte, Direktoren, Auftragnehmer und Mitarbeiter übernehmen keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen. Einige Inhalte auf dieser Website werden gelegentlich von unseren Mitarbeitern oder Dritten erstellt und veröffentlicht. Zusätzlich zu Informationen über die von uns vorgestellten Unternehmen kann unsere Website von Zeit zu Zeit Börsenkürzel von Unternehmen und/oder Nachrichtenfeeds enthalten, die wir nicht aktiv präsentieren. Diese dienen ausschließlich dazu, bestimmte Aktivitäten im Micro-Cap- oder Penny-Stock-Markt zu veranschaulichen, die wir hervorheben möchten. Leser werden darauf hingewiesen, dass alle Analyseberichte und Nachrichtenfeeds ausschließlich zu Informationszwecken veröffentlicht werden. Alle geäußerten Meinungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Darüber hinaus ist es möglich, dass eines oder mehrere der auf dieser Website besprochenen oder vorgestellten Unternehmen bestimmte oder alle Aussagen auf dieser Website nicht genehmigt haben. aktienwachstum.de empfiehlt ausdrücklich, die auf dieser Website bereitgestellten Informationen durch eigene unabhängige Recherchen sowie durch professionelle Beratung zu ergänzen. Die Inhalte dieser Website basieren auf Quellen, die wir für zuverlässig halten; dennoch wird keine Garantie für deren Richtigkeit übernommen. Ebenso wird kein Anspruch auf Vollständigkeit oder auf eine vollständige Darstellung bzw. Zusammenfassung der verfügbaren Daten erhoben, auch wenn diese als zuverlässig erachtet werden; eine Gewähr für deren Richtigkeit wird nicht übernommen.

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Wir empfehlen den Lesern, umsichtig zu investieren und die Anleger- und Emittenteninformationen auf den Websites der United States Securities and Exchange Commission (SEC) zu prüfen. Die SEC hat eine investorenorientierte Website eingerichtet, die Ihnen hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen und Betrug zu vermeiden: www.investor.gov. Einreichungen börsennotierter Unternehmen können unter www.sec.gov und/oder bei der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) unter www.finra.org eingesehen werden. FINRA veröffentlicht außerdem Informationen zum verantwortungsvollen Investieren auf ihrer Website: www.finra.org/Investors/index.html.

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Emittent: Deep Sea Minerals Corp

Datum der Erstveröffentlichung: 30.10.2026

Uhrzeit der Erstveröffentlichung: 6:30 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

Adressaten: Der Distributor stellt die Kommunikation gleichzeitig allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen sowie privaten Investoren zur Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Distributor veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Berichte, Research-Dokumente und sonstigen Unterlagen richten sich nicht an US-Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan und dürfen von diesen weder eingesehen noch verbreitet werden. Informationsquellen: Die Informationsquellen des Distributors und des Verfassers umfassen Daten und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z. B. Reuters, Bloomberg, Infront usw.), Analysen sowie Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Die Bewertungen und daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen wurden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller aus Sicht des Verfassers zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich verfügbaren, entscheidungsrelevanten Faktoren erstellt.

Da auch andere Research-Häuser und Börsenbriefe die Aktie besprechen können, kann es im Zeitraum der Empfehlung zu einer gleichgerichteten Informations- und Meinungsbildung kommen.

Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass der Emittent der höchstmöglichen Risikoklasse für Aktien zuzuordnen ist. Der Emittent verfügt möglicherweise noch über keine Umsätze und befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium, was mit erheblichen Risiken verbunden ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist derzeit noch unzureichend, was die Risiken erheblich erhöht. Darüber hinaus können künftig notwendige Kapitalerhöhungen zu kurzfristigen Verwässerungseffekten führen, die sich nachteilig auf Investoren auswirken können. Sollte es dem Emittenten in den kommenden Jahren nicht gelingen, weitere finanzielle Mittel zu sichern, besteht das Risiko einer Insolvenz sowie eines Delistings bzw. der Einstellung des Börsenhandels.

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Alle Aussagen in diesem Bericht zum Emittenten, mit Ausnahme historischer Fakten, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu verstehen, die aufgrund erheblicher Unsicherheiten möglicherweise nicht eintreten. Die Aussagen des Verfassers unterliegen Unsicherheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es besteht keine Sicherheit oder Garantie dafür, dass die getroffenen Prognosen tatsächlich eintreten. Daher sollten Leser sich nicht auf die Aussagen des Verfassers verlassen und keine Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage dieser Mitteilung kaufen oder verkaufen.

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Es besteht keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Verfassers oder (anderer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die Entwicklung der Aktie des Emittenten ist daher ungewiss. Wie bei sogenannten Micro-Cap-Aktien besteht auch hier das Risiko eines Totalverlusts. Die Aktie eignet sich daher ausschließlich als dynamische Beimischung zu einem ansonsten gut diversifizierten Portfolio.

Der Anleger sollte die Nachrichtenlage aufmerksam verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für den Handel mit Penny Stocks verfügen. Die für dieses Marktsegment typische geringe Marktbreite führt zu hoher Volatilität. Unerfahrenen Anlegern sowie risikoarmen Investoren wird grundsätzlich von einer Investition in die Aktie des Emittenten abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene, professionelle Händler.

Maßgeblich für die Bewertung eines Emittenten ist, ob nach Auffassung des Verfassers dessen Aktien sich im Vergleich zu Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer-Group innerhalb der folgenden 12 Monate (Gültigkeitszeitraum) besser, schlechter oder gleich entwickeln können:

Sell: Der Begriff "Sell" bedeutet verkaufen. Der Verfasser ist der Ansicht, dass weitere Kursgewinne unwahrscheinlich sind, ein Kursverlust eintreten kann oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird die Empfehlung "Sell" ausgesprochen.

Hold: Der Begriff "Hold" bedeutet halten. Der Verfasser sieht Kurspotenzial für die Aktie und ist daher der Meinung, dass sie im Portfolio gehalten werden sollte.

Buy: Der Begriff "Buy" bedeutet kaufen. Der Verfasser erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er sie derzeit als unterbewertet ansieht.

Strong Buy: Der Begriff "Strong Buy" bedeutet eindeutig kaufen und wird beispielsweise von US-Investmenthäusern wie Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Verfasser erwartet einen überdurchschnittlichen Kursanstieg im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer-Group.

Unabhängig von der jeweiligen Bewertung bestehen laut Sensitivitätsanalyse erhebliche Risiken aufgrund möglicher Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen. Die in der Analyse enthaltene Darstellung der Risikofaktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Enthaltene Werte: CA24378A1012