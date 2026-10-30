Der Nasa-Rover Perseverance hat auf dem Mars Staubpartikel gemessen, die rund 700-mal dünner sind als ein menschliches Haar. Was die Ergebnisse für die Marsmission bedeuten könnten. Über 1645 Marstage hinweg hat der Nasa-Rover Perseverance feine und ultrafeine Marsstaubpartikel gemessen, die sich auf mitgeführten Proben von Raumanzugmaterialien abgesetzt hatten. Einige dieser Partikel sind theoretisch klein genug, um tief in die Lunge vorzudringen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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