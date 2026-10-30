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Dow Jones News
30.10.2026 08:03 Uhr
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PTA-AFR: Erste Group Bank AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

DJ PTA-AFR: Erste Group Bank AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Erste Group Bank AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Wien (pta000/30.10.2026/07:30 UTC+1) - Erste Group Bank AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Quartalsbericht 2026 (Q3) Internet-Veröffentlichung: https://www.erstegroup.com/de/investoren/berichte/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026

Kurzbeschreibung: Zwischenbericht 3. Quartal 2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Erste Group Bank AG 
           Am Belvedere 1 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Thomas Sommerauer/ Simone Pilz 
Tel.:         +43 (0)50100-17326 
E-Mail:        investor.relations@erstegroup.com 
Website:       www.erstegroup.com 
ISIN(s):       AT0000652011 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel) 
Weitere        Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793341800877 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2026 02:30 ET (06:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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