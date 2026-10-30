Seltene Erden wie bei Lynas und MP Materials - plus Niob: Was steckt in St George Minings Araxá?

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Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6) und MP Materials (ISIN: US5533681012) zeigen, welche Rolle carbonatithaltige Lagerstätten für die Versorgung mit Seltenen Erden außerhalb Chinas spielen. Ihre Standorte Mount Weld in Australien und Mountain Pass in Kalifornien gehören zu den etablierten Produzenten des Sektors.

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) entwickelt mit Araxá in Brasilien denselben grundlegenden Lagerstättentyp. Das Projekt verbindet Seltene Erden mit einer zusätzlichen Niobressource. Daraus entsteht eine eigenständige Investmentgeschichte, deren nächste Prüfsteine Verarbeitung, Wirtschaftlichkeit und Genehmigungen sind.

Die am 27. Oktober veröffentlichte IMARC-Präsentation liefert dazu einen aktuellen Überblick - einschließlich einer gegenüber früheren Unterlagen aktualisierten Finanzposition.

Lynas und MP Materials liefern den industriellen Vergleich

Lynas verbindet seine australische Förderung mit Verarbeitung in Australien und Malaysia. MP Materials betreibt Mountain Pass in den USA. Beide Unternehmen verdeutlichen, dass carbonatithaltige Vorkommen eine Grundlage kommerzieller Seltenerdproduktion bilden können.

Für Araxá ist diese geologische Einordnung relevant. Sie ersetzt allerdings keine projektspezifische Untersuchung: Mineralzusammensetzung, Verwitterung, Verunreinigungen und erreichbare Ausbeuten bestimmen, welche Verfahren erforderlich sind.

Auch ein direkter Bewertungsvergleich wäre verkürzt. Lynas und MP besitzen operative Anlagen und Produktionserfahrung. St George arbeitet noch an der Entwicklung seines Projekts. Interessant ist deshalb vor allem, welche eigenen Voraussetzungen Araxá mitbringt und wie diese technisch genutzt werden können.

111,2 Millionen Tonnen und zwei mögliche Produktströme

Die IMARC-Präsentation bestätigt eine Mineralressource von 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57 Prozent Gesamtseltenerdoxiden und 0,57 Prozent Niobpentoxid bei einem Grenzgehalt von zwei Prozent Gesamtseltenerdoxiden.

Davon entfallen 75,2 Millionen Tonnen auf die Kategorien "Measured" und "Indicated". Dieser geologisch besser abgesicherte Ressourcenteil enthält durchschnittlich 0,69 Prozent Neodym-Praseodym-Oxide.

Neodym und Praseodym sind wichtige Bestandteile leistungsfähiger Permanentmagnete. Niob wird unter anderem zur Verbesserung der Eigenschaften von Stählen und Speziallegierungen eingesetzt.

Die Kombination eröffnet zwei mögliche Produktströme. Ihr wirtschaftlicher Beitrag hängt davon ab, wie beide Rohstoffgruppen gewonnen werden können und welche Kosten dabei entstehen.

Aktualisierte Finanzposition unterstützt die Entwicklung

Zum 30. September verfügte St George laut Präsentation über 86,2 Millionen australische Dollar an liquiden Mitteln. Innerhalb von zwölf Monaten wurden 132,5 Millionen australische Dollar eingeworben.

Hancock Prospecting ist mit 10,3 Prozent der größte Aktionär. Die Kapitalbasis verschafft St George Spielraum für laufende Untersuchungen und Entwicklungsarbeiten. Sie ist jedoch nicht mit einer bereits gesicherten Finanzierung des späteren Minenbaus gleichzusetzen.

Die Präsentation nennt weitere Bohrergebnisse, metallurgische Arbeiten und Aktualisierungen wirtschaftlicher Studien als geplante Nachrichtenpunkte. Die eigene Pilotanlage soll im ersten Quartal 2027 starten.

Verarbeitungsergebnisse machen das Potenzial greifbarer

Die Präsentation verweist auf 2026 erzielte Flotationsergebnisse: Ein Niobkonzentrat erreichte 39,6 Prozent Niobpentoxid bei einer Flotationsausbeute von 54,3 Prozent. Im verbleibenden Material wurden die Seltenen Erden auf 15,7 Prozent Gesamtseltenerdoxide angereichert.

Dabei handelt es sich um Ergebnisse einzelner Aufbereitungsschritte, nicht um die Gesamtausbeute eines kommerziellen Betriebs. Sie liefern aber konkrete Ansatzpunkte für die weitere Prozessentwicklung.

Das im September angekündigte Pilotprogramm bei CIT-SENAI untersucht rund neun Tonnen repräsentativen Materials. Nachgelagerte Tests sollen mögliche Wege zu Ferroniobium sowie zu Seltenerd-Zwischenprodukten prüfen.

Weitere Bohrungen könnten die Ressourcenbasis erweitern

Nach Unternehmensangaben wurden bislang rund 20 Prozent der Projektfläche durch Bohrungen untersucht. Die Mineralisierung bleibt in mehrere Richtungen offen; East Araxá ist noch nicht in der bestehenden Ressourcenschätzung enthalten.

Das schafft Explorationspotenzial, ohne zusätzliche Ressourcen vorwegzunehmen. Weitere Bohrungen und Modellierungen müssen zeigen, ob und in welchem Umfang die definierte Basis wachsen kann.

Fazit

Der Vergleich mit Lynas und MP Materials macht Araxás geologische Einordnung verständlich. St Georges eigene Besonderheit liegt in der Verbindung von magnetrelevanten Seltenen Erden und Niob, ergänzt um eine große definierte Ressource und ein etabliertes Bergbauumfeld.

Die aktualisierte Finanzposition unterstützt die laufenden Entwicklungsarbeiten. Erste Aufbereitungsergebnisse, zusätzliche Pilotversuche und weitere Bohrungen schaffen konkrete Prüfstellen, an denen sich Fortschritt messen lässt. Damit besitzt die Geschichte mehr Substanz als einen allgemeinen Verweis auf steigenden Rohstoffbedarf.

Araxá bleibt dennoch ein Entwicklungsprojekt. Ähnliche Geologie bedeutet weder vergleichbare Kosten noch garantierte Wirtschaftlichkeit. Die Mineralressource ist keine wirtschaftlich gewinnbare Erzreserve; Genehmigungen, Finanzierung und geeignete Abnehmer müssen einen späteren Betrieb absichern.

Anleger sollten besonders darauf achten, wie Verarbeitungsergebnisse in belastbare technische und wirtschaftliche Studien einfließen. Lynas und MP zeigen die industrielle Bedeutung dieses Lagerstättentyps. St George muss nun belegen, welchen eigenständigen wirtschaftlichen Beitrag Araxá mit seinen zwei Rohstoffgruppen leisten kann.

Quellen

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260902/pdf/073m5dcl5q5ptw.pdf

https://www.stgm.com.au/

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

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Enthaltene Werte: AU000000LYC6,AU000000SGQ8,US5533681012