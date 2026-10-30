Am Krypto-Markt ging es über Nacht ordentlich zur Sache. Nach einem gewaltigen Sicherheitsvorfall bei Binance geraten Bitcoin und zahlreiche andere Kryptowährungen unter Druck. Inzwischen hat sich die Kryptobörse offiziell geäußert und erste Maßnahmen eingeleitet. Doch wie groß sind die Folgen wirklich? Binance-Hack trifft Kryptomarkt - 6,3 Milliarden US$ betroffen Am Donnerstagabend sorgten ungewöhnliche Transaktionen aus verschiedenen Binance-Wallets ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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