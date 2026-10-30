Die chinesischen Autogiganten BYD und Geely wachsen kräftig, doch ihre Gewinne enttäuschen. Gleichzeitig drohen neue Handelsbeschränkungen in Europa. Wird der wichtigste Wachstumsmarkt zur Falle? Der Druck auf Chinas Autoindustrie nimmt weiter zu. Ausgerechnet die beiden Schwergewichte BYD und Geely enttäuschen mit ihren Quartalszahlen die Anleger. Während der Preiskampf auf dem Heimatmarkt die Gewinne belastet, drohen neue Handelsbeschränkungen in Europa das bislang rasante ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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