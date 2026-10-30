Rheinmetall und Deutsche Telekom entwickeln Drohnen-Schutzschild - Europa prüft neue Abwehrrechte: Auch ZenaTech setzt auf Interceptoren

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Der Schutz kritischer Infrastruktur vor Drohnenangriffen gewinnt in Europa zunehmend an Bedeutung. Während Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) und die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508) gemeinsam einen Drohnen-Schutzschild für Städte und sensible Einrichtungen entwickeln wollen, diskutieren mehrere europäische Staaten über zusätzliche Abwehrbefugnisse für Energieversorger und Infrastrukturbetreiber. Nach einem Reuters-Bericht vom 21. Oktober prüfen unter anderem Deutschland und Österreich entsprechende rechtliche Änderungen. Auch ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) arbeitet an Technologien zur Erkennung und Abwehr unbemannter Fluggeräte. Mit dem Interceptor P-1 und der Software Zena AI verfolgt das Unternehmen einen eigenen Ansatz in diesem Sicherheitssegment.

Europa diskutiert neue Regeln für die Drohnenabwehr

Energieversorger, Netzbetreiber und Betreiber sensibler Einrichtungen müssen sich zunehmend mit der Frage beschäftigen, wie sie ihre Anlagen vor unerlaubten Drohnenflügen und möglichen Angriffen schützen können. Reuters berichtete am 21. Oktober, dass mehrere europäische Regierungen deshalb zusätzliche Handlungsmöglichkeiten für Infrastrukturbetreiber prüfen. Frankreich hat bereits gesetzliche Voraussetzungen geschaffen, unter denen zugelassene Betreiber kritischer Infrastruktur und beauftragte Dienstleister Drohnen erkennen, elektronisch stören oder abwehren dürfen. Auch Polen hat ausgewählten Sicherheitseinheiten entsprechende Befugnisse eingeräumt. Österreich bereitet vergleichbare Regelungen vor, während in Deutschland geprüft wird, unter welchen Voraussetzungen private Betreiber an aktiven Abwehrmaßnahmen beteiligt werden könnten. Eine europaweit einheitliche Regelung besteht bislang nicht. Insbesondere die Verantwortung für mögliche Schäden und die Befugnis, eine Drohne tatsächlich zu neutralisieren, bleiben wichtige rechtliche Fragen.

Rheinmetall und Telekom bündeln ihre Technologien

Dass sich große deutsche Konzerne auf diesen Markt vorbereiten, zeigt die Zusammenarbeit zwischen Rheinmetall und der Deutschen Telekom. Bereits im Mai kündigten die Unternehmen an, gemeinsam einen Schutzschirm gegen Drohnen und Sabotage für Städte sowie kritische Infrastruktur entwickeln zu wollen. Rheinmetall bringt seine Erfahrungen mit Luftverteidigung, Sensorik und Abwehrsystemen ein. Die Deutsche Telekom ergänzt die Kooperation um Kompetenzen bei sicheren Kommunikationsnetzen, Datenanalyse und der Erkennung unerlaubter Drohnenflüge. Zum Einsatz können dabei unterschiedliche Technologien kommen, darunter Kameras, Radar sowie akustische und funkbasierte Sensoren. Ziel ist es, mögliche Bedrohungen frühzeitig zu identifizieren und verschiedene Schutzmaßnahmen miteinander zu verbinden. Ein fertig eingeführtes gemeinsames Schutzsystem oder konkrete neue Auftragsvolumina wurden bei der Ankündigung allerdings nicht bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit verdeutlicht ein grundlegendes Problem der Drohnenabwehr: Die Erkennung eines Flugobjekts allein reicht nicht aus. Zunächst muss festgestellt werden, ob tatsächlich eine Gefahr besteht. Anschließend müssen die Informationen verarbeitet und geeignete Gegenmaßnahmen ausgewählt werden. Je nach Bedrohung können elektronische Störmaßnahmen, spezialisierte Abfangdrohnen oder andere Abwehrmittel infrage kommen.

ZenaTech entwickelt eigene Abfangdrohne

An diesem Punkt besteht der technologische Zusammenhang zu ZenaTech. Das Unternehmen ist kein bekannt gegebener Partner der Rheinmetall-Telekom-Kooperation, entwickelt mit seiner Tochtergesellschaft ZenaDrone jedoch eigene Komponenten für die Erkennung und Bekämpfung unbemannter Fluggeräte. Im Mittelpunkt steht der Interceptor P-1. Die kleinere autonome Abfangdrohne wird als Einwegsystem entwickelt, das gegnerische Drohnen durch einen direkten Abfangvorgang stoppen soll. Im Juli meldete ZenaTech den Beginn der Flugtestphase. Damit befindet sich das Projekt weiterhin in der technischen Erprobung; eine abgeschlossene Qualifizierung für den regulären Einsatz wurde bislang nicht bekannt gegeben. Als wirtschaftliches Entwicklungsziel nennt ZenaTech einen Verkaufspreis von weniger als 5.000 US-Dollar pro Einheit. Dabei handelt es sich um einen angestrebten Preis und nicht um einen bestätigten Serienverkaufspreis. Der Ansatz unterscheidet sich von größeren Flugabwehrsystemen, die beispielsweise Flugabwehrkanonen oder Lenkflugkörper einsetzen. Kleinere Abfangdrohnen sollen eine zusätzliche Möglichkeit bieten, bestimmte unbemannte Bedrohungen gezielt zu bekämpfen.

Zena AI soll Erkennung und Abwehr verbinden

Neben dem P-1 entwickelt ZenaTech die Software Zena AI. Sie soll Informationen zur Erkennung möglicher Bedrohungen verarbeiten und den koordinierten Einsatz mehrerer autonomer Abfangdrohnen unterstützen. Bereits im März stellte das Unternehmen Pläne für ein integriertes Counter-UAS-System vor. Vorgesehen sind unter anderem die Erkennung, Klassifizierung und Verfolgung von Flugobjekten sowie die Koordination der Interceptoren. Dahinter steht dasselbe grundlegende technische Prinzip, das auch bei umfassenderen Drohnenabwehrlösungen eine Rolle spielt: Sensoren, Software und Abwehrmittel müssen zusammenarbeiten, damit mögliche Gefahren zuverlässig erkannt und geeignete Reaktionen eingeleitet werden können. Die konkreten Systeme und ihre Entwicklungsstände unterscheiden sich allerdings. Während Rheinmetall und Telekom ein breiter angelegtes Schutzkonzept für kritische Infrastruktur verfolgen, arbeitet ZenaTech an der Integration seiner eigenen Software mit einer spezialisierten Abfangdrohne. Eine Zusammenarbeit oder technische Verbindung zwischen den Unternehmen wurde nicht bekannt gegeben.

Energieversorger als möglicher Markt für Drohnenabwehr

Die europäische Diskussion über zusätzliche Abwehrrechte zeigt, dass Drohnenabwehr zunehmend auch für Unternehmen außerhalb der klassischen Verteidigungsindustrie relevant wird. Kraftwerke, Umspannwerke, Industrieanlagen und Verkehrsinfrastruktur müssen gegen unterschiedliche Sicherheitsrisiken geschützt werden. Wie groß die Herausforderung sein kann, verdeutlicht der Energiekonzern E.ON (ISIN: DE000ENAG999). Nach Angaben von Vorstandschef Leonhard Birnbaum betreibt das Unternehmen rund 2.720 Umspannwerke in Deutschland. Ein vollständiger Schutz sämtlicher Anlagen ist deshalb nur schwer zu gewährleisten. Neben der Drohnenabwehr spielen auch widerstandsfähige Netze und die schnelle Wiederherstellung beschädigter Infrastruktur eine wichtige Rolle. Für Anbieter entsprechender Technologien könnte sich dadurch ein breiteres Anwendungsfeld eröffnen. Allerdings bedeutet die Einführung zusätzlicher Abwehrrechte nicht automatisch, dass jedes System für den zivilen Einsatz zugelassen wird. Technische Sicherheitsanforderungen, behördliche Genehmigungen und Haftungsfragen bleiben entscheidend.

Fazit: Drohnenabwehr wird zum Infrastrukturthema

Die Entwicklungen in Europa zeigen, dass sich die Drohnenabwehr zunehmend über den militärischen Bereich hinaus ausdehnt. Die Kooperation von Rheinmetall und Telekom verdeutlicht, wie große Unternehmen Sensorik, Kommunikation und Abwehrtechnik miteinander verbinden wollen. Gleichzeitig prüfen Regierungen, welche zusätzlichen Handlungsmöglichkeiten Betreiber kritischer Infrastruktur erhalten sollen. ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) entwickelt mit dem Interceptor P-1 und Zena AI eigene Technologien für die Erkennung und Abwehr unbemannter Fluggeräte. Beide Projekte befinden sich weiterhin in der Entwicklungs- beziehungsweise Testphase und sind nicht Bestandteil der Rheinmetall-Telekom-Kooperation. Für die weitere Entwicklung werden vor allem die Ergebnisse der technischen Erprobung, mögliche Zulassungen und konkrete Kundenaufträge entscheidend sein. Der gemeinsame Nenner liegt im wachsenden Bedarf an Lösungen, die Drohnen erkennen, mögliche Bedrohungen einordnen und geeignete Abwehrmaßnahmen ermöglichen.

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Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" und/oder "Nebenwerte".

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quellen

Reuters - Europa prüft neue Drohnenabwehrrechte, 21.10.2026

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/europe-weighs-giving-utilities-infrastructure-companies-more-powers-bring-down-2026-10-21/

Rheinmetall - Kooperation mit der Telekom zur Drohnenabwehr, 11.05.2026

https://www.rheinmetall.com/de/media/news-watch/news/2026/05/2026-05-11-rheinmetall-und-telekom-kooperieren-bei-drohnenabwehr-im-zivilen-bereich

ZenaTech - Entwicklung von Interceptor P-1 und Zena AI, 24.03.2026

https://www.zenatech.com/zenatech-developing-an-integrated-counter-uas-system-pairing-the-interceptor-p-1-low-cost-drone-with-zena-ai-detection-and-swarm-command-software/

ZenaTech - Interceptor P-1 beginnt Flugtestphase, 28.07.2026

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-begins-testing-phase-for-interceptor-p-1-counter-uas-drone-platform/

ZenaTech - Geplanter Verkaufspreis des P-1, 19.03.2026

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-interceptor-p-1-single-use-autonomous-interceptor-drone-targeted-to-sell-for-under-5000-usd/

Rheinmetall - Aktieninformationen und ISIN

https://www.rheinmetall.com/en/investor-relations/share/basic-information

Deutsche Telekom - Aktieninformationen und ISIN

https://www.telekom.com/de/investor-relations/aktie

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