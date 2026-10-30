Baden-Baden (ots) -Roman von Paulus Hochgatterer / 10 neue Leseempfehlungen für November auf SWR.de/bestenlisteIngemar ist 16 Jahre alt und denkt gerne nach. Über Wörter, über Gerechtigkeit, über die Menschen. Darüber, wie Entscheidungen fallen, und darüber, warum die Dinge so geworden sind, wie sie sind. Als eines Tages Mio, eine junge schwarze Katze, in Ingemars Familie kommt, scheint plötzlich alles aus dem Ruder zu laufen. Mio frisst nicht, was sie fressen soll, hat einen dunklen Fleck im Auge, klettert auf Bäume und jagt Vögeln hinterher. Ingemars Eltern machen sich Sorgen und in ihm selbst wächst die Vermutung, dass an der Rede von den sieben Leben einer Katze doch etwas Wahres sein könnte.Platz 2: "Das tickende Herz"; Platz 3: "Orion"Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünscht. Den zweiten Platz der SWR Bestenliste November belegt "Das tickende Herz" von Lutz Seiler, "Orion" von Petra Morsbach folgt auf Platz drei.SWR Bestenliste in SWR Kultur und im WebIm Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 7. November 2026, in SWR Kultur, 17:04 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR Kultur App.Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: https://www.swr.de/kultur/literatur/swr-bestenliste-104.htmlLeseempfehlung:Paulus Hochgatterer: "Mio und die Unsterblichkeit", Roman. Zsolnay Verlag, 144 SeitenVollständige Bestenliste zum Download:https://www.swr.de/kultur/literatur/swr-bestenliste-104.htmlWeitere Literatursendungen im SWR: https://www.swr.de/kultur/literatur/index.htmlDie SWR Kultur App für Android und iOS: http://www.swrkultur.de/appSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterRechtefreie Pressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-Foto.dePressekontakt:Felix Oser, Telefon 07221 929-22986, felix.oser@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6380688