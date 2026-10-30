Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Power Metallic Mines. Die internationalen Kapitalmärkte bewegen sich aktuell in einem Spannungsfeld zwischen makroökonomischem Gegenwind durch deutlich angestiegene Zinsen und lukrativen Sonderchancen. Während die Zurückhaltung bei Unternehmensinvestitionen etablierte Anbieter zu strategischer Kostendisziplin zwingt, treibt die weltweite Jagd nach kritischen Rohstoffen und Schlüsselmetallen Explorationsprojekte mit hohem Tempo voran. Parallel dazu sorgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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